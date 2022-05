Ministro francés se niega a retirarse tras acusaciones de violación

Un miembro del gobierno recién instalado en Francia que ha enfrentado acusaciones de violación ha negado rotundamente las acusaciones e insistido en que no se retirará.

Damián Abad, de 42 años, nombrado ministro de Solidaridad y Discapacidad, se vio obligado a declarar después de que dos mujeres lo acusaran de violación en 2010 y 2011.

Damián Abad dijo que no renunciará a su cargo

Damián Abad, quien fue nombrado miembro del nuevo gobierno de Emmanuel Macron el viernes, sufre un trastorno llamado artrogriposis que afecta sus extremidades y que, según dijo, lo incapacita para agredir sexualmente.

“Refuto con la mayor fuerza las acusaciones en mi contra. Todas las relaciones sexuales que he tenido en mi vida siempre han sido consentidas. Estas acusaciones me hieren profundamente a mí y a mi entorno”, dijo el lunes.

“Siempre he evitado hacer un problema de mi discapacidad. Me veo obligado a hacerlo ahora para defenderme e incluso hablar de asuntos íntimos en detalle para explicar que los actos de los que se me acusa eran materialmente imposibles. Mi dignidad e integridad han sido atacadas.

“Repito con fuerza, nunca he violado a una sola mujer en mi vida. Hablar de estos temas en público es extremadamente doloroso para mí, así que ahora me voy a concentrar en mi trabajo como ministro”.

Cuando se le preguntó si se retiraría, Abad agregó: “¿Debería renunciar un hombre inocente? No lo creo.

Ministro de Macron acusado de violación

Las acusaciones fueron publicadas por el sitio web de investigación Mediapart. Una de las mujeres dijo que había ido a cenar con Abad en octubre de 2010, bebió una copa de champán y se despertó en una habitación de hotel en ropa interior con Abad.

Una segunda mujer, supuestamente desconocida para la primera, dijo que pasó una noche con él en 2011 e inicialmente había consentido en tener relaciones sexuales, pero luego le pidió que se detuviera, lo que dijo que no hizo.

Acudió a la policía por primera vez en 2012, pero dijo que no pudo completar la denuncia formal que finalmente se presentó en 2017. La investigación se cerró más tarde y los detectives alegaron falta de pruebas.

La nueva primera ministra de Francia, Élisabeth Borne, dijo que no estaba al tanto de las acusaciones de violación de Damián Abad. “Seré muy clara: en todos estos temas de acoso, agresión sexual, no puede haber impunidad y debemos seguir actuando para que las mujeres que puedan ser víctimas de agresión y acoso, puedan hablar libremente”, dijo.

Borne agregó que su gobierno asumiría las consecuencias de nombrar a Abad, “si hay nuevos elementos y se abre un nuevo caso”.

En 2020, los investigadores interrogaron al ministro del Interior de línea dura de Francia, Gérald Darmanin, por acusaciones de violación, acoso sexual y abuso de confianza.

En ese momento, Darmanin, que fue reelegido el viernes, dijo a la AFP que había hablado con los magistrados "a petición propia". Una mujer había acusado a Darmanin de violarla en 2009; él siempre ha negado enérgicamente haber actuado mal e insistió en que el sexo fue consensuado. Ha presentado una demanda por difamación contra la mujer.

