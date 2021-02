Ministro de Australia se disculpa por empleada VIOLADA en oficinas del parlamento

El primer ministro de Australia, Scott Morrison, se disculpó este martes 16 de febrero con una ex empleada del gobierno que alegó que fue violada por un colega en el Parlamento hace dos años.

Morrison prometió una investigación sobre la presunta violación y la cultura dentro de la capital política del país, un día después de que la exfuncionaria acudiera a los medios con su historia.

Brittany Higgins alega que fue violada por un excolega en la oficina del ministro de Defensa después de un evento de trabajo nocturno en marzo de 2019.

En una entrevista con el programa australiano Network 10 "The Project" el lunes, Higgins dijo que trató de irse a casa, pero el colega anónimo insistió en que fueran a la Casa del Parlamento en un taxi para "recoger algo", donde se desmayó en un sofá.

Ella le dijo a "The Project" que se despertó para encontrar a su colega encima de ella, lo encontró "en medio de su violación", y cuando ella le pidió repetidamente que se detuviera, él no lo hizo. Higgins no ha identificado públicamente a su presunto violador.

Higgins dijo que habló con la policía a principios de abril de 2019, pero decidió no presentar una queja formal en medio de preocupaciones sobre sus perspectivas profesionales.

El primer ministro aseguró que iniciará una investigación por la presunta violación

"No es la decisión correcta para mí personalmente, especialmente a la luz de las demandas de mi lugar de trabajo", escribió, según el News.com.au de Australia. La policía de Canberra confirmó a Reuters que habían hablado con una denunciante en abril de 2019, pero ella decidió no presentar una denuncia formal.

Se informó a La Verdad Noticias que, después de que Higgins le dijo al personal de alto nivel en la oficina de Reynolds sobre el presunto ataque, le pidieron que asistiera a una reunión en la oficina donde dice que fue agredida.

La ministra de Defensa, Linda Reynolds, dijo al Parlamento el lunes que no conocía el fondo de las acusaciones cuando convocó a la reunión con un miembro de su personal y que "si lo hubiera sabido, habría realizado la reunión en otro lugar".

Morrison se disculpó el martes con Higgins y prometió una investigación. El Primer Ministro dijo que el presunto autor fue despedido "con bastante rapidez" por violar la seguridad al ingresar al Parlamento la noche de la presunta violación.

"Eso no debería haber sucedido, y me disculpo", dijo Morrison a los periodistas en Canberra. "Quiero asegurarme de que cualquier mujer joven que trabaje en este lugar esté lo más segura posible".

Según Morrison, Stephanie Foster, funcionario del Departamento del Primer Ministro y del Gabinete, investigará cómo se tratan las quejas en el lugar de trabajo en el Parlamento. También habrá una investigación separada sobre la cultura del lugar de trabajo.

En un comunicado a CNN, Higgins dijo que se había presentado "porque no quería que lo que me pasó a mí le pasara a nadie más".

Ya son varias acusaciones por abuso sexual en el parlamento de Australia

Si bien agradeció a Scott Morrison por su disculpa, Higgins dijo que el anuncio del primer ministro de una investigación sobre la cultura del Parlamento estaba "muy retrasada".

"No debería haber sido necesario que mi historia, o la historia de otras víctimas-sobrevivientes, se transmitiera en la televisión nacional para que el primer ministro, o cualquier miembro del parlamento, tomara medidas sobre el acoso, la agresión o el acoso sexual en el lugar de trabajo", dijo en la declaración.

El Primer ministro de Australia, Scott Morrison, condenó los hechos

Las acusaciones de Higgins son las más recientes de una serie de acusaciones hechas por mujeres miembros del gobernante Partido Liberal, que han presionado a Morrison para que tome medidas para mejorar la cultura del lugar de trabajo del gobierno.

El año pasado, un ex miembro del personal del Partido Liberal acusó al entonces ministro de inmigración Alan Tudge de comportamiento inapropiado, lo que él niega.

En su declaración, Higgins pidió al Parlamento que estableciera un mecanismo de información independiente a través del cual las quejas pudieran presentarse de manera confidencial.

"Finalmente, todos deben sentirse seguros para denunciar una agresión sexual sin temor a perder su trabajo. Estos incidentes no deberían tener que reproducirse en los medios de comunicación para que ocurra un cambio", dijo.

Inicia vacunación de adultos mayores contra Covid-19 en México. Síguenos en Twitter para mantenerte informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!