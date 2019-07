Ministra brasileña INDIGNA con sus declaraciones contra "niñas pobres violadas"

La ministra de la Mujer de Brasil, Damares Alves, indignó a las redes sociales luego de declarar que las niñas pobres son violadas por no traer ropa interior, situación que levantó la polémica.

Alves, dijo que es necesario establecer una fábrica de ropa interior que se ubique en la isla de Marajó, en el estado de Pará; con esto. según ella, se acaba el problema.

Damares Alves, quien además es pastora evangélica, afirmó que las niñas que viven en la isla de Marajó, son abusadas sexualmente, porque no tienen ropa interior.

Estas polémicas declaraciones , se hicieron durante un evento en el que presentó un programa llamado “Abrace Marajó”, mismo que tiene como objetivo, minimizar la explotación sexual de niñas, adolescentes y mujeres que viven en la zona.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos

Las declaraciones exactas de Alves, fueron: “Los especialistas no han dicho que las niñas allí sufren abusos porque no llevan calzones, no usan calzones porque son pobres”, añadió que se han conseguido muchas donaciones de ropa interior para las mujeres de la isla. Pero, cuestionó, “¿Para qué llevar calzones si van a terminarse”.

Agregó: “Tenemos que llevar una fábrica de calzones a Marajó que genere empleo y a las chicas les salga barata”, “estamos buscando, así que si alguien tiene fábrica de ropa interior y quiere colaborar con nosotros, que venga”.

De manera inmediata, las redes sociales reaccionaron a las polémicas declaraciones de la ministra.

Te podría interesar: Disfrazados de policías roban 30 millones de dólares en aeropuerto de Sao Paulo

A través de redes sociales, algunos usuarios, escribieron:

“La ministra brasileña de la Mujer, la pastora evangélica Damares Alves, afirmó que las niñas de una región de la Amazonia son víctimas de abuso sexual debido a que no acostumbran llevar ropa interior porque son pobres.

Alguien sabe donde se hace tramite para cambiarse de apellido”.