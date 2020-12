Minecraft con RTX ya está disponible en PC

Minecraft con RTX ahora está disponible para todos los jugadores de Windows 10. Puede descargarlo y seguir jugando con jugadores en otras plataformas mientras disfruta de las mejoras visuales que RTX trae a la mesa.

La función ha estado disponible a través de una versión beta oficial desde abril, pero ahora está disponible en el cliente principal de Minecraft. Microsoft y Nvidia están lanzando dos nuevos mundos que son compatibles con RTX para celebrar.

"Con el poder del trazado de rayos y el renderizado basado en la física, puede crear escenas increíbles con iluminación, sombras y efectos que se ejecutan a niveles de detalle y precisión nunca antes vistos", se lee en una publicación en el sitio oficial de Nvidia. "Ayudándote a crear mundos maravillosos que te dejarán boquiabierto".

Nvidia trabajó con dos creadores para "demostrar las posibilidades del trazado de rayos de Minecraft" al lanzar nuevos mundos que los jugadores pueden descargar en el Marketplace de Minecraft. El primero es una recreación del Coliseo de Roma, mientras que el segundo mundo inédito es un juego de mazmorras ambientado en una "hermosa campiña medieval". Puede ver imágenes de cada mundo con y sin RTX en el sitio de Nvidia.

La Verdad Noticias te informa que Mojang lanzó Minecraft Star Wars DLC el mes pasado. Incluye Baby Yoda, otro contenido de The Mandalorian, así como personajes y contenido de A New Hope, The Empire Strikes Back y Return of the Jedi. Puede comprarlo en Marketplace por 1340 minecoins (aproximadamente $8).

Aunque Star Wars no lanzó nuevas películas este año, los jugadores de Minecraft podrán interactuar con el universo de la saga gracias a una nueva colaboración con Disney.

El paquete DLC de Minecraft Star Wars ya está disponible para descargar y presenta contenido de The Mandalorian, así como la trilogía original de películas de Star Wars: A New Hope, The Empire Strikes Back y Return of The Jedi.

Los jugadores de Minecraft podrán viajar en el hiperespacio entre un total de 12 planetas, incluidos lugares emblemáticos como Tatooine, Hoth y Endor, en un X-Wing o un TIE Fighter.

También hay muchos skins de personajes, incluidos Luke Skywalker, la princesa Leia, Darth Vader, Chewbacca, Han Solo y Lando Calrissian. Baby Yoda, The Mandalorian y todos sus aliados también están a bordo para los fanáticos de la serie Disney Plus.