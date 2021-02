Millones de cubrebocas N95 FALSIFICADOS fueron distribuidos al personal de salud

Las máscaras N95 son apreciadas por su capacidad para filtrar el 95 por ciento de las partículas minúsculas que pueden transportar el COVID-19. Sin embargo, las falsificaciones que llegan al país han engañado a los líderes del cuidado de la salud de costa a costa.

De los primeros informes al menos 1,9 millones de cubrebocas 3M falsificados llegaron a unos 40 hospitales en el estado de Washington, según la asociación de hospitales estatales, lo que incitó a los funcionarios a alertar a los miembros del personal y sacar las máscaras del estante. La élite Cleveland Clinic reconoció recientemente que, desde noviembre, había distribuido inadvertidamente falsificaciones de 3M al personal del hospital..

Las enfermeras del Centro Médico de la Universidad de Jersey Shore en Neptune, Nueva Jersey, han sospechado mucho desde noviembre de que las máscaras "3M" deformes y de olor extraño que les dieron son imitaciones, sus preocupaciones aumentaron porque los números de lote de máscaras coinciden con los que la compañía enumeró en línea posibles falsificaciones.

Al menos 1,9 millones de cubrebocas 3M falsificados llegaron a Estados Unidios.

Según 3M, el principal productor estadounidense de N95, se han incautado más de 10 millones de falsificaciones desde que comenzó la pandemia y la compañía ha respondido 10,500 consultas sobre la autenticidad de los cubrebocas N95.

La compañía dijo en una carta del 20 de enero que su trabajo en los últimos meses llevó a la incautación de máscaras 3M falsas "vendidas u ofrecidas a agencias gubernamentales" en al menos seis estados. Después de que Kaiser Health News envió fotos de las máscaras que las enfermeras de Nueva Jersey habían cuestionado, un portavoz de 3M se refirió a ellas como "las falsificaciones que usted identificó".

Probando las falsificaciones de cubrebocas

A pedido de KHN, ECRI, una organización sin fines de lucro que ayuda a los proveedores de atención médica a evaluar la calidad de la tecnología médica, acordó probar las máscaras que despertaron la preocupación de las enfermeras de Nueva Jersey. Las pruebas de una docena de máscaras mostraron que filtraron el 95 por ciento o más de las partículas de 0.3 micrones que se espera que atrapen.

El director de ingeniería de ECRI, Chris Lavanchy, dijo que varias organizaciones de atención médica en los EE.UU. Han realizado recientemente solicitudes similares para pruebas de máscaras 3M aparentemente falsas sobre las que advirtió la compañía.

Lavanchy dijo que los resultados han mostrado niveles de filtración igualmente altos, pero también una mayor resistencia a la respiración de lo esperado. Dijo que tal resistencia puede fatigar a la persona que usa la máscara o hacer que la máscara se levante de la cara, dejando entrar aire sin filtrar.

"Nos estamos rascando la cabeza tratando de entender esta situación, porque no es tan blanco y negro como hubiera esperado", dijo Lavanchy. "He mirado otras máscaras que sabíamos que eran falsificadas y, por lo general, funcionan de manera terrible".

Jennifer Ehrlich, portavoz de 3M, dijo que una característica fundamental de las máscaras N95, además de la filtración, es lo bien que se ajustan.

Personal de salud reciben cubrebocas falsificadas

Durante la pandemia, los trabajadores también recibieron máscaras KN95 fabricadas en China, aprobadas por los reguladores de EE. UU. En caso de emergencia, que resultaron ser mucho menos efectivas de lo que se facturaron.

En abril, la Administración de Alimentos y Medicamentos, en respuesta a la grave escasez de máscaras de alta calidad para los trabajadores de la salud, abrió la puerta a los KN95, que supuestamente ofrecen el mismo nivel de protección que los N95.

Sin embargo, a medida que pasaban los meses, los investigadores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la Universidad de Harvard, el MIT y ECRI descubrieron que los KN95 no cumplían con el alto estándar: entre el 40 y el 70 por ciento de los KN95 fallaron en sus pruebas y algunos solo se filtraron 30 por ciento de las partículas diminutas.

Más de 3.400 trabajadores de atención médica de primera línea han muerto durante la pandemia, según descubrieron KHN y The Guardian en el proyecto en curso Lost on the Frontline, y muchas familias han expresado su preocupación por el equipo protector inadecuado. Sin embargo, el daño real que presenta cualquier dispositivo de mala calidad o de imitación sigue siendo difícil de evaluar.

La demanda de mascarillas de alta protección se ha multiplicado por doce durante la pandemia, dijo Chaun Powell, vicepresidente de respuesta ante desastres de Premier, una importante empresa de suministros para hospitales. El uso médico nacional de N95 solía ser de unos 25 millones al año, pero se disparó a 300 millones el año pasado, dijo.

Eso significaba que los hospitales y otros proveedores de atención médica no podían confiar en sus fuentes habituales de productos para satisfacer su necesidad de equipo de protección personal.

Los proveedores de atención médica "tuvieron que encontrar alternativas", dijo Powell, "y eso creó oportunidades para que los fabricantes fraudulentos fueran oportunistas y se infiltraran".

Como informamos en La Verdad Noticias, agentes de la Patrulla Fronteriza, trabajando con el equipo de Rose y anticipando envíos de falsificadores conocidos, han incautado miles de N95 falsos en las últimas semanas, incluidos 100.080 en un puerto de entrada cerca de El Paso, Texas, en diciembre y 144.000 volados de Hong Kong a Nueva York.

En total, se dice que los funcionarios federales, han incautado más de 14,5 millones de máscaras, muchas de ellas falsas 3M, junto con otras telas falsificadas o máscaras quirúrgicas.

