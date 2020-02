Militares de EU violan a decenas de niñas en Colombia y venden el material filmado

Cerca de 54 niñas colombianas fueron víctimas de militares estadounidenses, quienes además de abusar sexualmente de las menores, filmaron el material y lo vendieron como pornografía infantil.

Las recientes acusaciones fueron realizadas por la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas sobre las violaciones sexuales que cometieron a las niñas colombianas.

El portavoz del Ejército de Estados Unidos señaló que las pruebas presentadas no cuentan como “evidencias creíbles”, sin embargo, señaló que podrían investigar el caso.

El crimen

De acuerdo al informe, representantes de la guerrilla de las FARC en 2015 se señala que los soldados y contratistas estadounidenses violaron a al menos 54 niñas, entre los años 2003 y 2007.

Sin embargo, las violaciones no fue todo, ya que los militares filmaron gran parte de los atroces crímenes y posteriormente vendieron las grabaciones como pornografía.

El reporte fue escrito por el profesor titular del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, Renán Vega Cantor, quien califica el crimen como “terrorismo del Estado”.

“53 menores de edad fueron abusadas sexualmente por mercenarios, quienes además filmaron y vendieron las cintas como material pornográfico”, detalló el profesor.

Sin pruebas

De acuerdo a The Daily Best, Cynthia O. Smith, portavoz del Ejército estadounidense, declaró que las acusaciones no sin “evidencias creíbles” de los abusos que cometieron los militares estadounidenses.

“El Comando de Investigación Criminal del Ejército de Estados Unidos se está coordinando actualmente con las autoridades colombianas y planea realizar investigaciones criminales sobre las acusaciones creíbles de asalto sexual o actos criminales cometidos por soldados estadounidenses mientras estaban en ese país”, declaró la portavoz.

