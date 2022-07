Miles salen a las calles por la marcha del Orgullo LGBT en Venezuela

Miles de personas salieron a las calles de Caracas para participar en la 21 edición de la marcha del Orgullo LGBT en la capital de Venezuela, que se pintó con los colores del arcoíris durante la tarde de este domingo. Este colectivo exigió que se elimine la discriminación que sufren en este país.

Esta marcha se llevó a cabo en un ambiente festivo, pero la comunidad LGBT no quitó el dedo del renglón para señalar que sigue existiendo discriminación y situaciones de desigualdad en su contra en Venezuela, por lo que pidieron a las autoridades trabajar contra esta problemática.

El recién concluído mes de junio es conocido internacionalmente como el mes del Orgullo LGBT, por lo que suelen realizarse protestas en todo el mundo a favor de la diversidad sexual, sin embargo, en países como Turquía estos eventos son reprendidos por las autoridades, tal y como informó La Verdad Noticias.

Peticiones durante la marcha del Orgullo LGBT

En esta marcha por el Orgullo LGBT en Venezuela, participó la activista Tamara Adrían, quien es conocida por ser la primera diputada transexual de dicho país. Ella recalcó que son más los factores que unen al pueblo venezolano que las divisiones, como ejemplo, dijo que el comité organizador de la marcha estuvo conformado por chavistas, disidentes y opositores.

La comunidad LGBT aprovechó la ocasión para recordar que aún persisten ciertas desigualdades en contra de la diversidad sexual en Venezuela, como son la prohibición de que personas homosexuales puedan donar sangre y el no reconocimiento de las identidades trans de manera oficial.

“Ser trans en Venezuela es difícil porque aquí el Estado no reconoce los derechos de personas como nosotras, no hay ninguna respuesta, no hay cuidado, no hay protección social, no hay salud, no hay derechos en general”, señaló una participante de esta protesta.

Londres celebró el Orgullo LGBT

Cabe señalar que Londres llevó a cabo la marcha por el Orgullo LGBT en días pasados, la cual concentró a una gran multitud que pintó con los colores del arcoíris a la capital de Inglaterra.

