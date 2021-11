Varios miles de personas salieron a las calles de Australia el sábado en protesta contra los mandatos de vacunación contra COVID-19, mientras que multitudes más pequeñas se reunieron para apoyar las medidas que han elevado al país a ser uno de los más vacunados del mundo.

Casi el 85% de los australianos de 16 años o más han sido completamente vacunados contra el coronavirus hasta el 19 de noviembre. Si bien las vacunas a nivel nacional son voluntarias, los estados y territorios han exigido vacunas para muchas ocupaciones y han prohibido a los no vacunados participar en actividades como cenar fuera y conciertos.

Gritando "libertad" y portando pancartas llamando a "luchar contra la tiranía" y proclamando "las vidas sin vacunas importan", varios miles de manifestantes contra las vacunas COVID-19 marcharon por las calles del centro de Melbourne, ciudad con uno de los bloqueos más prolongados del mundo. También hubo protestas en Sydney, Brisbane y Perth, con la policía observando de cerca y sin informes inmediatos de comportamiento rebelde.

Protestas por vacunación obligatoria para tener trabajo

Miles protestan en Australia por vacunación obligatoria contra COVID-19.

La Verdad Noticias informa que la gente también está protestando por las leyes de "no vacuna no hay trabajo", lo que significa que las personas que actualmente no están vacunadas no podrán seguir trabajando.

Las manifestaciones contra la vacunación se han estado sucediendo durante semanas en Australia, volviéndose ocasionalmente violentas y atrayendo a grupos sueltos de ciudadanos, así como a partidarios de las teorías de la conspiración y la extrema derecha.

En Melbourne se celebró una contramanifestación de varios cientos, organizada por el grupo Campaign Against Racism & Fascism bajo el lema “Don't scab, get the jab”.

Uno de los organizadores de la manifestación antifascista, Nahui Jiménez, dijo a la Australian Broadcasting Corporation (ABC) que la manifestación era "un mensaje de solidaridad" con los trabajadores de la salud del país. "La mayoría de la gente apoya estas medidas de salud que en realidad han ayudado a millones de personas a no contraer COVID-19", dijo.

¿Cuántos casos de COVID-19 hay en Australia?

El sábado, hubo 1.166 nuevos casos de COVID-19 en el estado de Victoria, donde Melbourne es la capital. Murieron cinco personas más. El estado más poblado de Nueva Gales del Sur, donde casi el 92 por ciento de las personas están completamente vacunadas, informó 182 nuevos casos.

El jefe del torneo Abierto de Australia, el primer torneo de tenis de Grand Slam del año y uno de los eventos deportivos más importantes de Australia, dijo el sábado que todos los jugadores deberán estar vacunados para competir en el evento, que se lleva a cabo en Melbourne.

A pesar de los brotes de la variante Delta de COVID-19 que llevaron a meses de bloqueo en Sydney y Melbourne, Australia solo ha tenido alrededor de 760 casos confirmados y 7.5 muertes por cada 100,000 personas, según datos de la Organización Mundial de la Salud, mucho más bajo que muchas otras naciones desarrolladas.

