Miles marchan en Ucrania para mostrar unidad contra la amenaza de Rusia

Miles marchan en Kiev para mostrar unidad contra la amenaza de Rusia

En Ucrania varios miles de personas se manifestaron en Kiev el sábado para mostrar unidad en medio de los temores de una invasión rusa, mientras el líder ucraniano le dijo a la gente que no entrara en pánico y rechazó lo que dijo era un exceso de predicciones de guerra sombrías que se informaban en los medios.

La tensión ha aumentado ya que Rusia ha acumulado más de 100,000 soldados cerca de Ucrania y ha llevado a cabo ejercicios a gran escala. Estados Unidos dijo el viernes que una invasión podría comenzar en cualquier momento. Rusia niega planear una invasión.

Los ucranianos desfilaron por el centro de Kiev en una columna, cantando "Gloria a Ucrania" y llevando banderas y pancartas ucranianas que decían "Los ucranianos resistirán" y "Los invasores deben morir".

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, que asistió a ejercicios policiales en la región sureña de Kherson, dijo que un ataque ruso podría ocurrir en cualquier momento, pero rechazó lo que calificó de cantidades excesivas de información sobre una gran guerra inminente.

Miles de personas desafiaron a las fuerzas rusas con el mensaje de que 'los ucranianos resistirán'.

“El mejor amigo de nuestros enemigos es el pánico en nuestro país. Y toda esta información solo está provocando pánico y no nos puede ayudar”, dijo. "No puedo estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que aún no ha sucedido. Hasta ahora, no hay una guerra a gran escala en Ucrania".

Estados Unidos y numerosos gobiernos occidentales han instado a sus ciudadanos a abandonar Ucrania, y Washington dijo el sábado que estaba ordenando a la mayoría del personal de su embajada en Kiev que se fuera.

"Tenemos que estar listos todos los días. No comenzó ayer. Comenzó en 2014, así que estamos listos y es por eso que estamos aquí", dijo Zelenskiy en referencia a la anexión de Crimea por parte de Rusia y el respaldo a un anti- Insurgencia separatista de Kiev en el este.

Fuerzas armadas desestiman invasión a Ucrania

En una declaración separada, el jefe de las fuerzas armadas ucranianas, Valery Zaluzhny, y el ministro de Defensa, Oleksii Reznikov, dijeron que el agresor no tomará Kyiv, Odessa, Kharkiv ni ninguna otra ciudad de Ucrania.

"Hemos fortalecido la defensa de Kiev. Hemos pasado por la guerra y la debida preparación. Por lo tanto, estamos listos para enfrentarnos a los enemigos y no con flores, sino con Stingers, Javelins y NLAW. ¡Bienvenidos al infierno!", dijo Zaluzhny, refiriéndose a una serie de armas anticohetes y antiaéreas recibidas de Occidente.

El ejército dice que la inteligencia ucraniana y el ejército tienen el control de la situación en las fronteras y Kiev está coordinando sus acciones con los aliados.

"Tal unión de democracias líderes no ha existido durante décadas", dijeron Zaluzhny y Reznikov.

Zelenskiy expresó su frustración el mes pasado con las evaluaciones nefastas de una guerra. Tales advertencias han cobrado su precio en la economía, acumulando presión sobre la moneda nacional.

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de Ucrania como que acusó a Rusia de bloquear su acceso al mar con ejercicios militares.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.