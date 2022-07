Miles de toneladas de cereales y granos ucranianos serán liberados este viernes

Miles de toneladas de cereales y granos ucranianos serán liberados este viernes, así lo confirmó el Secretario General Adjunto de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, Martin Griffiths, quien anunció la salida de varios barcos cargados, que se pretende salgan a primera hora de este 29 de julio y lleguen hasta Estambul.

No obstante, pese al anuncio Griffiths dijo en conjunto con Ucrania, Rusia, Turquía y Naciones Unidas, se continuará trabajando en las rutas que seguirán las naves, en ese sentido se precisó que estas cruzarían el mar Negro hacia el estrecho del Bósforo, en Turquía, evitando las zonas minadas.

Cabe señalar, que se estableció un centro de coordinación conjunto que incluye representantes de los tres países y de la ONU, en donde serán examinados los barcos a fin de garantizar que entre los cargamentos no se introduzcan armas o materiales de combate para el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

Acuerdan no atacar barcos cargados

Ucrania se comprometió a colaborar guiando a los barcos a través de aguas que no han sido minadas, mientras que Rusia prometió no tomar como objetivos los barcos, por lo que suspenderá cualquier ataque que involucre dañar los cargamentos, asimismo se comprometió a no atacar infraestructura portuaria.

¿Cuántas toneladas serán exportadas?

Serán 20 millones de toneladas las exportadas a Europa

Como se ha informado en La Verdad Noticias, Ucrania y Rusia son los principales exportadores de granos como el trigo,maíz,cebada,aceite de girasol y aceite de colza, en más de un tercio del suministro mundial, en tanto se pretende que más de 20 millones de toneladas sean enviadas a Europa.

