Miles de personas remaron en el festival de San Petersburgo

Miles de rusos se vistieron y remaron a través de las vías fluviales de San Petersburgo el sábado cuando la ciudad fue sede de su festival anual de Stand Up Paddleboarding (SUP).

En el festival 'Fontanka-SUP' los participantes se visten con una variedad de trajes coloridos, desde personajes de cuentos de hadas hasta superhéroes, antes de subirse a tablas de remo y remar por los canales y ríos para explorar la ciudad.

Pese a las restricciones varios disfrutaron

Sin embargo, debido a la pandemia de conronavirus en curso, las festividades de este año fueron limitadas y solo se permitió la participación de una cierta cantidad de personas para evitar el hacinamiento.

Los participantes también debían estar vacunados, dar negativo en la prueba o demostrar que se habían recuperado de la enfermedad.

Los participantes también debían estar vacunados, dar negativo en la prueba o proporcionar evidencia de que se habían recuperado de la enfermedad.

Las medidas restrictivas vigentes en San Petersburgo prohíben las concentraciones masivas de más de 75 personas. Los eventos deportivos solo pueden tener lugar si los atletas han sido vacunados o han resultado negativos para el virus.

Cabe mencionar que Stand Up Paddling (SUP) es una forma popular de pasar el día y con una afluencia constante de entusiastas del aire libre que visitan la ciudad, el deporte para principiantes ha ganado aún más fuerza en el centro de San Peterburgo. Con una gran cantidad de ríos y lagos, perfectos para remar en aguas tranquilas, descubrirás muchos lugares para practicar SUP.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.