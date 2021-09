Miles de migrantes viven bajo Puente Internacional y miles más están en camino

Del Rio, Texas se ha convertido en un campamento. Miles de migrantes viven esencialmente bajo el Puente Internacional, y miles más todavía están en camino.

Familias que intentan sobrevivir con los escasos recursos que pudieron llevar consigo en el viaje. Sus únicos objetos de valor en baldes, mochilas y bolsas de plástico. Hombres, mujeres y niños bañándose en las aguas del Río Grande, mientras las multitudes cruzan la pequeña presa en el río.

Un flujo constante de personas cruza la frontera para establecer un campamento. Un grifo que fluye libremente y que los funcionarios federales y estatales esperan cerrar.

Se llama un momento sin precedentes en lo que ya es una crisis fronteriza histórica.

Hablamos con funcionarios de la comunidad, residentes y legisladores sobre el impacto del aumento de migrantes y lo que se está haciendo para mitigarlo.

"El sector de Del Río es uno de los más concurridos, si no el más concurrido. Ahora, esta semana, los migrantes cruzan ilegalmente”, dijeron.

Los migrantes están cruzando la frontera de Texas en cantidades récord. Según el último recuento, al menos 10,500 migrantes se estaban refugiando bajo el Puente Internacional en Del Río. Ese número aumentó a 8,400 el jueves por la mañana tras 6,000 del miércoles por la noche y solo 150 el 10 de septiembre.

"Simplemente no sabemos quién está cruzando y eso conduce a un conjunto de variables completamente diferente, amenazas terroristas, amenazas a la seguridad", dijo el alcalde de Del Río, Bruno Lozano.

El alcalde Lozano dice que este tramo del Río Grande es vulnerable, y la falta de lluvia y aguas poco profundas está facilitando el cruce de la gente. La marea está tan baja que el agua ni siquiera llega a las rodillas de los migrantes mientras caminan.

Estos son los momentos que rara vez presencias

La situación se ha vuelto en una crisis migratoria y humanitaria.

Marisol Rodríguez, una inmigrante cubana, abraza a su esposo Elías Leyva por primera vez desde que comenzó su viaje a Estados Unidos hace dos años.

"Preferimos morir en la trayectoria y no quedarnos en Cuba porque en Cuba no tenemos vida no tenemos presente no tenemos futuro no tenemos nada aquí tan siquiera tenemos una esperanza", dijo.

Marisol dice que hubiera preferido morir en su viaje a Estados Unidos que quedarse en Cuba, donde no tiene ningún derecho. Para ella, este signo de bienvenida es de esperanza.

José Escobar viaja de ida y vuelta entre Ciudad Acuña y Del Río. Dice que ha visto el creciente número de migrantes de la noche a la mañana y se preocupa por las miles de familias que viven en estas deplorables condiciones.

Ximena Fuentes dice que, por más impactante y desgarradora que es esta situación, como residente de la frontera, esto es injusto. La frontera está cerrada al turismo, lo que hace prosperar a su comunidad, pero está permitiendo la entrada de algunos migrantes.

"Lo que estoy haciendo es aclararlo. Me aseguro de que los agentes tengan todo lo que necesitan. Usar subvenciones federales como Stone Garden y otros para ayudar, es tan malo como lo he visto ", dijo el congresista Tony Gonzales.

El alguacil de Val Verde dijo que entre 10,000 y 20,000 migrantes más están en camino, y el alcalde Lozano está frustrado después de advertir a las agencias federales en febrero que esto podría suceder luego de que Texas se convirtiera en el primer estado que no acogerá refugiados.

Con los centros de detención a tope, podrían pasar de 10 a 14 días antes de que estos migrantes sean procesados solo para ser detenidos, en La Verdad Noticias seguiremos la situación al borde de la frontera entre México y Estados Unidos.

