Miles de habitantes marcharon por la independencia de Escocia

Miles de personas participaron en la marcha publica en Edimburgo, la cual podría ser la más grande celebrada hasta ahora, en favor de la independencia de Escocia del Reino Unido.

Según 'All Under One Banner', plataforma organizadora del evento, asistieron 100 mil personas, sin embargo la Policía de Escocia aún no ha podido confirmarlo

Desde la calle Royal hasta el parque Holyrood, ubicado a un lado del Parlamento escocés, los asistentes marcharon bajo el lema “Marchando por la independencia” acompañados de gaitas y tambores que marcaban la presencia.

En el evento había gran cantidad de banderas de Escocia y de "esteladas", que representan al movimiento independentista de la región española de Cataluña.

Entre los lemas escuchados destacaban:

"Fuera los conservadores"

"¿Qué queremos? Independencia, ¿Cuándo la queremos? Ahora"

Mientras que en las mantas se leían las frases "Terminemos con el mandato de Londres" o "No pertenecemos a Londres".

Según los organizadores, 100 mil personas participaron en la marcha

En algún punto de la marcha había un pequeño grupo de asistentes que difieren de la idea de la independencia, los cuales llevaban banderas en representación al Reino Unido, sin embargo las manifestaciones continuaron tranquilas pues no hubo ninguna confrontación.

Esta mega marcha es la última de una serie de manifestaciones que la organización proindependentista ha organizado en diversas ciudades de Escocia a lo largo del año.

En septiembre de 2014, Escocia tuvo una votación en el que el 55 % de los participantes decidió mantenerse en el Reino Unido, contrario al 45 % que apoyó la separación.

Tras la victoria de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit) en el referéndum británico de 2016, en que Escocia votó 62 % a favor de permanecer en el bloque común, Sturgeon habló de convocar una segunda consulta sobre la independencia entre otoño de 2018 y la primavera de 2019.