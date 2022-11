Miles de despidos y verificación desde el próximo lunes en Twitter

Elon Musk planea despedir a más de 3 mil personas de Twitter

El controvertido nuevo dueño de Twitter, Elon Musk, prepara una medida drástica sobre el personal de esta red social, la cual adquirió recientemente por 44 mil millones de dólares. Y es que de acuerdo con fuentes cercanas al magnate, el próximo viernes anunciará el despido de más de 3 mil trabajadores.

Específicamente, se habla de que el plan de Elon Musk es despedir a 3 mil 700 trabajadores de Twitter, a fin de reducir costos, ya que algunos expertos han señalado que el magnate adquirió esta red social a sobreprecio, lo que ha hecho que recurra a diversas estrategias para recuperar su inversión.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, una de estas polémicas estrategias propuestas por Elon Musk fue cobrar una cuota a figuras públicas por verificar su cuenta de Twitter, lo que causó fuertes críticas contra el magnate, quien se limitó a responder que “de algún lugar hay que pagar las cuentas”.

Elon Musk y Twitter

Musk compró Twitter

Además, las mismas fuentes internas señalaron que Elon Musk planea acabar con la política de home office de Twitter, pues tras concretarse el despido de la mitad de la planta laboral, los empleados restantes tendrían que empezar a presentarse en las oficinas de esta red social.

Musk y un equipo de asesores han estado sopesando una variedad de escenarios para recortes de empleos y otros cambios de política en Twitter, con sede en San Francisco, dijeron las personas y agregaron que los términos de la reducción de personal aún podrían cambiar.

Cabe recordar que la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk causó controversia pues la propuesta del magnate es que ya no se regulen los contenidos en esta red social, es decir, no se limitaría a usuarios que reproduzcan discursos de odio, aunque Musk ha mencionado que no cambiará políticas de uso.

Cobrarán por verificación

Con este meme, Elon Musk se burla de las personas que se están quejando de su plan de cobrar 8 dólares por tener tu palomita de verificación en Twitter. pic.twitter.com/RJgeYiH3o1 — Cerebros (@CerebrosG) November 2, 2022

Elon Musk dio a conocer que la verificación para los perfiles, también conocida como la palomita azul, tendrá un costo de 8 dólares mensuales. Esto no agrado prácticamente a la mayoría de los usuarios de esta red social.

Sin embargo, Musk reiteró que "se pueden quejar todo lo que quieran" pero la verificación ahora tendrá un costo.

