Miles de cubanos salen a las calles a protestar contra el gobierno

En medio del aumento de contagios de COVID-19, miles de cubanos salieron a las calles de Cuba para protestar bajo gritos de "libertad" y "abajo la dictadura", en una de las mayores protestas no registradas en la isla en los últimos 60 años.

En los videos compartidos por manifestantes a través de sus redes sociales se puede observar a centenares de personas marchando, gritando y aplaudiendo en las calles, pidiendo fin a la dictadura, esto a días que el gobierno cubano implementó restricciones ante el aumento de contagios.

"Esto es por la libertad del pueblo, ya no aguantamos más. No tenemos miedo. Queremos un cambio, no queremos más dictadura", declaró un manifestante en una entrevista para BBC Mundo.

El Movimiento San Isidro, una de las organizaciones opositoras más vocales de la isla, convocó en Twitter “a las organizaciones de la sociedad civil independiente a movilizarnos y salir a la calle” bajo el hashtag #NoTenemosMiedo#PatriayVida#11Jul. Esto a horas que el gobierno anunció que Cuba recibirá ayuda humanitaria por COVID-19 sólo por canales oficiales.

Cubanos protesta por situación crítica en la isla

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, durante el fin de semana, las redes sociales de la isla se han llenado de mensajes bajo las hashtag #SOSCuba y #SOSMatanzas para denunciar la crítica situación que se vive en el país ante el colapso de hospitales y el aumento de contagios.

Con la pandemia y los primeros casos de la variante Delta de COVID-19, el turismo ha estado prácticamente paralizado en la isla, situación que ha dejado un impacto severo en la vida económica y social de los cubanos, a esto se ha unido la emergencia de una creciente inflación sumado a la ola de apagones y escasez de comida y medicamentos.

¿Cómo se considera Cuba?

Protestas en Cuba.

La isla llamada oficialmente República de Cuba, es un país insular, asentado en las Antillas del mar Caribe. Su territorio está organizado en quince provincias y un municipio especial con La Habana como capital.

El presidente actual de Cuba es Miguel Díaz-Canel, quien ha sido fuertemente criticado por su mal manejo de la situación epidemiológica ante la pandemia del COVID-19. Tras su llegada los cubanos han salido a las calles para protestar en contra de la dictadura, como la manifestación nacional registrada este fin de semana.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!