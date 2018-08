Miles de argentinos hicieron fila para firmar renuncia a la Iglesia católica

Miles de personas, especialmente jóvenes, esperaron su turno para llenar el formulario que inicia la apostasía, es decir, la renuncia a la Iglesia católica.

La Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL) convocó esta apostasía colectiva mientras el Senado de ese país votaba la legalización del aborto.

En las calles miles de ciudadanos escenificaron una de las mayores protestas del pasado 8 de agosto, cuando el Senado de Argentina debatía sobre la legalización del aborto y posteriormente fue rechazada por los legisladores.

Hombres y mujeres que se manifestaban a favor del aborto legal hicieron una larga fila y llenaron formularios para renunciar a la Iglesia católica.

La convocatoria para renunciar a la iglesia católica nació en las redes sociales y se materializó sobre una mesa modesta ubicada en Avenida de Mayo casi en la esquina de Salta, decorada con carteles que invitaban a abandonar la religión católica y algunos "memes" convertidos en stickers, como el de San Cayetano, el patrono del trabajo, con un pañuelo verde atado al cuello.

Para los fieles católicos era impresionante la cantidad de personas que acudieron a firmar su renuncia a la religión, los renunciantes se dijeron defraudados por la religión que los había bautizado y que ya no se sentían compatibles con los principios que esta exigía.

"Hace mucho que lo quería hacer pero pensaba que era un trámite complejo. No estoy para nada de acuerdo con la iglesia. Mis padres me afiliaron sin preguntarme y no comulgo con esas ideas. No me interesa sumar a su poder”.