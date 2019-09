Mike Pompeo responde sonriente polémica pregunta en Estados Unidos

Nueva polémica rodea el Gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump; durante una conferencia de prensa que se llevó a cabo este martes 10 de septiembre, Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, fue cuestionado por la prensa sobre la salida de John Bolton del gabinete de Trump.

El mismo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que había tomado la decisión de “correr” a Bolton de su administración, aunque fue el mismo funcionario quien declaró que tomó la decisión de renunciar a su cargo.

Ante la situación, Pompeo, fue cuestionado sobre este suceso en la administración de Trump y con una sonrisa en la cara contestó:

“Nunca me sorprendió”.

Donald Trump

Desde su cuenta de Twitter, el presidente norteamericano Donald Trump, informó que tomó la decisión de ya no trabaja con Bolton.

“Anoche informó a John Bolton de que sus servicios ya no son necesarios en la Casa Blanca. No estaba de acuerdo con muchas de sus sugerencia, al igual que nosotros en la Administración, por lo que pedí a John su renuncia, que me fue dada esta mañana”.

Agregó en el comunicado: “Le agradezco mucho a John por su servicio. La próxima semana nombraré a un nuevo asesor de Seguridad Nacional”.

Pero más tarde, fue el mismo Bolton quien informó que presentó su renuncia al cargo.

“Anoche ofrecí renunciar y el presidente Trump, dijo: ‘Hablemos de eso mañana’”, contradiciendo la versión de Trump.