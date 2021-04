Mike Pompeo lamenta que Trump no haya “presionado" más a Corea del Norte

El ex secretario de Estado Mike Pompeo dijo que se sentía "arrepentido" porque la administración de Trump no logró convencer a Corea del Norte de que abandonara su programa nuclear.

"Lamento no haber progresado más", dijo Pompeo al podcast "Ruthless" en una entrevista publicada el jueves 2 de abril. "Lo convencimos de que no hiciera más pruebas nucleares y más pruebas de misiles de largo alcance, pero no pudimos lograr que abandonara su programa nuclear", dijo.

Convencer a Corea del Norte de que se desnuclearice es un objetivo que ha eludido a los presidentes durante años.

Pompeo reflexionó sobre su viaje de 2018 a la nación como director de la CIA. Dijo que había estado tratando de controlar las tensiones después de que Trump amenazara con "fuego y furia" si Corea del Norte continuaba con sus amenazas nucleares.

"Estábamos tratando de reducir el nivel de tensión y crear una situación en la que pudiéramos tener una discusión racional", dijo Pompeo.

"El presidente estaba preparado para considerar si una cumbre sería apropiada. Realmente fue una gran experiencia".

Mike Pompeo y Donald Trump lograron reunirse con el líder de Corea del Norte

Las fotos mostraban a Pompeo estrechando la mano del líder norcoreano Kim Jong Un, en una ruptura sorprendente con la política exterior de Estados Unidos que no negoció con el líder en conflicto conocido por sus abusos contra los derechos humanos.

Trump se reunió con Kim tres veces, pero Corea del Norte nunca accedió a desnuclearizarse. Pompeo hizo otro viaje al país para recuperar a tres estadounidenses que habían sido encarcelados por cargos de espionaje.

Joe Biden quiere una buena relación con Corea del Norte

La administración Joe Biden ha intentado sin éxito reiniciar las conversaciones con Corea del Norte, después de más de un año sin un diálogo activo. En las últimas semanas, la nación ha comenzado a probar nuevamente misiles de corto alcance.

Washington y Pyongyang han intercambiado críticas sobre el inicio de las pruebas de misiles. El presidente Biden se contuvo cuando amonestó a Corea del Norte por los lanzamientos, que fueron una violación de las sanciones de la ONU contra Corea del Norte.

Joe Biden ha tratado de comunicarse con Corea del Norte, pero no ha tenido éxito

"Estamos consultando con nuestros aliados y socios", dijo Biden en la primera conferencia de prensa de su presidencia el jueves. "Y habrá respuestas si deciden escalar. Responderemos en consecuencia. Pero también estoy preparado para alguna forma de diplomacia, pero tiene que estar condicionada al resultado final de la desnuclearización".

El alto funcionario Ri Pyong Chol dijo que los comentarios del presidente Joe Biden "revelan abiertamente su profunda hostilidad hacia la RPDC (República Popular Democrática de Corea)".

Ri dijo que era "una lógica de gángster" que Estados Unidos criticara las pruebas de armas tácticas del Norte cuando los estadounidenses están probando libremente misiles balísticos intercontinentales.

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en TikTok y mantente informado.