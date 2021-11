Migrantes regresan en avión a Irak al no lograr entrar a la UE por Bielorrusia

Unos 430 migrantes, en su mayoría kurdos iraquíes, iban a abordar un vuelo en Minsk con destino a Erbil en la región autónoma del Kurdistán del norte de Irak, y luego a Bagdad.

Los iraquíes, especialmente los kurdos, constituyen un número significativo de los 4,000 migrantes estimados que ahora esperan en los congelados bosques bielorrusos e intentan cruzar a Lituania, Letonia y Polonia.

Durante meses, los países de la UE han acusado al presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, de orquestar la crisis migratoria para vengar las sanciones impuestas después de que ganó las controvertidas elecciones de 2020 y las autoridades tomaron medidas enérgicas contra las protestas masivas en su contra.

Dijeron que Bielorrusia había facilitado que las personas de Oriente Medio volaran a Minsk e intentaran ingresar al bloque, una acusación que él niega.

Cientos de migrantes iraquíes regresarán a su país de manera voluntaria tras intentar llegar a la Unión Europea.

Ahora, cientos de posibles migrantes están regresando a casa sin haber cruzado la frontera fuertemente custodiada. Algunos describieron las duras condiciones de vida en el bosque en invierno, a menudo con niños pequeños, y las palizas de los guardias fronterizos.

Un kurdo iraquí de 30 años, que se negó a dar su nombre, decidió registrarse para el vuelo de evacuación con su esposa después de que intentaron cruzar al menos ocho veces de Bielorrusia a Lituania y Polonia.

"No regresaría (a Irak) si no fuera por mi esposa", dijo a Reuters un día antes del vuelo de evacuación. "Ella no quiere volver conmigo a la frontera, porque vio demasiados horrores allá".

Retorno de migrantes a Irak aliviará tensión fronteriza

Bruselas esperará que una combinación de presión sobre las aerolíneas para que dejen de transportar migrantes de Irak a Minsk y los migrantes que abandonan sus intentos de ingresar al bloque eventualmente alivie la crisis.

Varias aerolíneas ya han acordado detener los vuelos a la capital bielorrusa para la mayoría de los pasajeros de países como Irak y Siria.

Al menos ocho personas han muerto en la frontera en los últimos meses, incluido un sirio de 19 años que se ahogó en un río al intentar cruzar a la UE.

