Migrantes haitianos sin inmutarse mientras Estados Unidos comienza deportación.

El plan de Estados Unidos para intensificar las deportaciones no ha disminuido la determinación de muchos migrantes haitianos de buscar una vida mejor.

Los migrantes haitianos dicen que no serán disuadidos por los planes de Estados Unidos de expulsarlos, ya que la administración Biden comenzó el domingo a volar de regreso a Haití con algunos de los miles de solicitantes de asilo acampados en la frontera de Texas con México.

Los migrantes han acampado debajo del Puente Internacional Del Río, que transporta el tráfico a través del Río Grande hacia México. Es en ese lugar donde los migrantes haitianos esperan bajo el puente de Texas en condiciones miserables.

Migrantes intentan buscar asilo en Estados Unidos

Migrantes haitianos sin inmutarse mientras comienza la deportación.

Informados de la intención de Estados Unidos de aumentar la capacidad de los vuelos de deportación, varios dijeron que tienen la intención de permanecer y buscar asilo, citando el reciente terremoto devastador en Haití y la agitación que siguió al asesinato del presidente Jovenel Moise como razones por las que no pueden regresar.

"En Haití, no hay seguridad", dijo a The Associated Press Fabricio Jean, un haitiano de 38 años que llegó con su esposa y sus dos hijas. "El país está en una crisis política", sentenció. Sin embargo, los migrantes haitianos podrían ser deportados de forma “masiva” por EE.UU..

El domingo, alrededor de una docena de vehículos del Departamento de Seguridad Pública de Texas se alinearon cerca del puente y el río donde los haitianos han estado cruzando desde Ciudad Acuña, México, hacia Del Río, Texas, durante casi tres semanas.

¿Cuántos migrantes han sido retirados del campamento?

El jefe de la Patrulla Fronteriza, Raúl L. Ortiz, dijo que 3.300 migrantes ya han sido retirados del campamento de Del Río a aviones o centros de detención, y espera que 3.000 de los aproximadamente 12.600 migrantes restantes se trasladen en un día.

El resto debería desaparecer dentro de la semana, dijo. Los primeros tres aviones salieron de San Antonio hacia la capital haitiana, Puerto Príncipe, el domingo, y el primero llegó por la tarde.

"Estamos trabajando día y noche para sacar rápidamente a los migrantes del calor, los elementos y desde debajo de este puente a nuestras instalaciones de procesamiento con el fin de procesar y retirar rápidamente a las personas de los Estados Unidos de acuerdo con nuestras leyes y nuestras políticas", dijo Ortiz en una conferencia de prensa en el puente.

