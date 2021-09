Más de 12,000 migrantes, en su mayoría haitianos, han cruzado la frontera de Texas y están esperando en un campamento improvisado debajo del Puente Internacional Del Río para ser procesados por la Patrulla Fronteriza.

La comida y el agua son escasos en el campamento. Con un calor sofocante y temperaturas de tres dígitos, los migrantes se bañan en el Río Bravo y vadean de un lado a otro el río para comprar alimentos y agua en México.

Casi 30.000 haitianos han llegado a la frontera sur en los últimos 11 meses, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Muchos de ellos comenzaron su viaje en América del Sur e hicieron la peligrosa caminata a través de la selva, conocida como la Brecha del Darién, que separa Colombia de Panamá.

Detenciones de haitianos incrementan un 37%

Migrantes haitianos esperan bajo el puente de Texas en condiciones miserables.

Desde julio, las detenciones de haitianos han aumentado un 37%, según CBP. Muchos no quieren volver a Haití debido al devastador terremoto del mes pasado y las secuelas del asesinato del presidente Jovenel Moïse.

El campamento temporal se ha multiplicado por seis desde el lunes y se esperan más migrantes en los próximos días. El alcalde de Del Río, Bruno Lozano, hizo una declaración de desastre el viernes. "Había pensado que la alarma se había enviado el lunes. Esto está poniendo la alarma de la bomba nuclear de que esto ya no es sostenible o aceptable", dijo.

La Verdad Noticias informa que, el congresista Tony Gonzales, un republicano de Texas, está pidiendo a la administración Biden que presente una solución para el caos.

"Por favor, comprometan, participen, hagan algo. Esto es insostenible. Esto no es Estados Unidos. Esta no es la forma en que deberían ser las cosas", dijo. "La gente viene y cruza como si no hubiera frontera".

Cierran puente por migrantes en Texas

También el viernes, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (U.S. Customs and Border Protection, CBP), cerró el Puerto de Entrada de Del Río y desorientó el tráfico a 57 millas al este del Puerto de Entrada de Eagle Pass.

"Este cierre temporal y cambio es necesario para que CBP responda a las necesidades urgentes de seguridad y protección presentadas por una afluencia de migrantes a Del Río y es efectivo de inmediato", dijo la agencia en un comunicado.

"Promoverá y protegerá los intereses nacionales y ayudará a garantizar la seguridad del público viajero, el tráfico comercial y los empleados e instalaciones de CBP", agregó.

Después de detener los vuelos de deportación a Haití después del terremoto del mes pasado, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos reanudó esos vuelos esta semana, dijeron funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional a medios locales.

