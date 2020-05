Mientras que algunos países aplauden a médicos, en Rusia los atacan por Covid-19

Los trabajadores médicos de primera línea en Estados Unidos, El Reino Unido y otros lugares pueden enfrentar grandes riesgos en sus esfuerzos por combatir la pandemia de coronavirus Covid-19, pero también han visto una gran cantidad de aprecio público. En Rusia, los trabajadores de la salud dicen que enfrentan miedo, desconfianza e incluso hostilidad abierta.

Tatyana Revva, especialista en cuidados intensivos en el hospital del distrito central de la ciudad de Kalach-on-Don, en el sur de Rusia, compartió un video a fines de marzo sobre la escasez de equipos con la Alianza de Doctores, un grupo de defensa alineado con la oposición política de Rusia. Después de que el video se volvió viral, dijo, fue convocada por la policía local al respecto.

"Me llamaron a la policía y di una declaración con un abogado, pero otra declaración en mi contra fue enviada a la oficina del fiscal", dijo Revva a CNN por Skype después de terminar un turno nocturno.

Revva dijo que los investigadores policiales posteriormente verificaron la disponibilidad de EPP y ventiladores en su hospital.

"Pero el control se realizó un mes después de que señalé los problemas", dijo. "Puedes imaginar cuánto se había comprado en un mes después del rumor del video".

Revva dice que no ha sido multada por la policía, pero ahora teme represalias profesionales. La administración del hospital no pudo ser contactada de inmediato para hacer comentarios, pero el médico jefe del hospital, Oleg Kumeiko, dijo en una declaración en YouTube que la información publicada en línea sobre la escasez de EPP era "absolutamente falsa".

La situación en Rusia con los médicos se repite en otros países del mundo como México.

Teorías del coronavirus ponen en peligro a médicos

Los rumores y las teorías de conspiración abundan en Rusia sobre Covid-19: que el virus fue inventado por los médicos para controlar la sociedad; que los trabajadores médicos están ocultando el verdadero alcance de las bajas del público; o que el personal médico atribuya falsamente las muertes a Covid-19 para recibir más dinero del gobierno.

Las teorías de desinformación y conspiración prevalecen en la televisión rusa y en línea, y los expertos en medios dicen que están corroyendo la confianza pública en la profesión médica.

Alexandra Arkhipova, antropóloga social en Moscú, dijo que la desconfianza de la profesión médica refleja una desconfianza más amplia del estado. Mientras que algunos rusos ven a los médicos como héroes, dijo Arkhipova, muchos en la sociedad rusa los ven como "traidores o villanos" que participan en planes para controlar a las personas.

"Las personas en Rusia no creen en la medicina estatal, solo creen en médicos que conocen personalmente", dijo Arkhipova refiriéndose al sistema de salud pública de Rusia.

La desesperación de los médicos rusos que enfrentan el desdén público, y la presión abrumadora sobre ellos en el trabajo, se ha convertido en un tema sombrío en la pandemia de Rusia después de una serie de muertes misteriosas: un médico de ambulancia de primera línea, Alexander Shulepov, sufrió heridas graves en la cabeza después de caerse de un ventana: otros dos médicos murieron en circunstancias similares.

Coronavirus, la razón de las muertes de médicos

Pero es el coronavirus el que está matando a los médicos rusos en grandes cantidades. Un poco más de un centenar de personal médico ha muerto hasta el momento, según cifras oficiales. Pero los trabajadores de la salud, escépticos de las cifras del gobierno, han compilado su propia cuenta no oficial de colegas que murieron luchando contra la pandemia: más de 300.

Incluso los informes oficiales en los medios estatales admiten que miles de trabajadores médicos ahora están infectados.

Stella Korchinskaya, especialista en rayos X en el Hospital Clínico Reutov Central City en la región de Moscú, dijo que los funcionarios del hospital le dijeron que solo estaban tratando a pacientes con neumonía y prácticamente no le dieron ningún medio de protección en su hospital. Ella dice que ahora ha dado positivo por el coronavirus.

"Cuando comenzó la epidemia, prácticamente no teníamos medios de protección, no teníamos respiradores, no teníamos EPP básico", dijo Korchinskaya a CNN desde su cama. "Tuvimos que protegernos como pudimos. Compré respiradores por Internet, compré anteojos en una ferretería, antes de que los cerraran durante el cierre, con mi propio dinero".

En una entrevista publicada en la cuenta de Instagram del hospital, el director, Garik Khachatryan, negó que hubiera escasez de EPP. Korchinskaya apeló a la Alianza de Médicos para obtener equipo adicional, que respondió enviando varias cajas de EPP. Esto, dijo, no fue bien con los administradores del hospital.

"Secretamente me grabaron en video mientras el subdirector médico comenzó a preguntar dónde estaba ese EPP. En ese momento, el EPP estaba siendo ingresado a escondidas en el hospital, pero les dije que estaba en mi casa para que no lo encontraran". lo di más tarde esa noche. Luego me enfermé, así que no tuvieron tiempo de disciplinarme ", dijo Korchinskaya.

TE PUEDE INTERESAR: Rusia envía médicos militares a Italia para frenar la pandemia del coronavirus

Pero ahorita queda claro que la situación de los médicos es mala cuando enfermarse con coronavirus se siente como un escape afortunado para las criticas y malos trato de la sociedad.