Mientras la guerra de Etiopía se intensifica, la gente es asesinada por su etnia

Amharas étnicos asesinados. Personas de etnia tigraya detenidas, escondidas o aisladas del mundo. El conflicto mortal de Etiopía se está extendiendo más allá de la región norteña de Tigray del país y está convirtiendo la identidad en una amenaza mortal.

Un informe que reveló que decenas, tal vez cientos, de civiles fueron "asesinados a machetazos" en las calles de una sola ciudad el lunes por la noche ha provocado un aumento de las tensiones ya peligrosas. Amnistía Internacional confirmó los asesinatos a través de imágenes y testigos, y Naciones Unidas advirtió de posibles crímenes de guerra. La mayoría de los muertos eran de etnia amhara, según un hombre que ayudó a retirar los cuerpos y miró las tarjetas de identidad.

"El asesinato refleja las actuales divisiones étnicas en el país", dijo la investigadora de Amnistía Fisseha Tekle.

Si bien el informe de Amnistía del jueves por la noche decía que el grupo no había confirmado quién llevó a cabo los asesinatos, el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, culpa de la masacre a las fuerzas leales al gobierno de la región de Tigray, que su administración considera ilegal después de una disputa de meses. El gobierno federal busca arrestar y reemplazar a sus líderes.

En Etiopía las personas sufren ataques debido a su etnia

Se informó a La Verdad Noticias que Abiy, ganador del Premio Nobel de la Paz el año pasado, también acusa al gobierno regional de "propaganda incesante de odio y miedo". El viernes, hablando en idioma tigrinya, instó a sus fuerzas a rendirse "en los próximos dos o tres días".

Las acusaciones, combinadas con la ruptura de las comunicaciones con la región de Tigray y los crecientes informes de ataques contra personas de etnia tigraya, están generando alarma a medida que Abiy rechaza los llamamientos al diálogo y la reducción de la escalada y las Naciones Unidas dicen que más de 14.000 refugiados "exhaustos y asustados" han huido de la región de Tigray a Sudán.

La oficina de la ONU para la prevención del genocidio condenó los informes de "ataques selectivos contra civiles basados en su origen étnico o religión" en Etiopía, incluido el discurso de odio y la incitación a la violencia. Advirtió que la violencia étnica "ha alcanzado un nivel alarmante en los últimos dos años", y la nueva retórica establece una "trayectoria peligrosa que aumenta el riesgo de genocidio, crímenes de guerra, depuración étnica y crímenes de lesa humanidad".

La noticia de la masacre del lunes de la etnia amharas en la ciudad de Mai-Kadra en la región de Tigray siguió a las declaraciones del gobierno federal que culpaban del conflicto que estalló el 4 de noviembre a la "camarilla" gobernante del gobierno regional de Tigray, el Frente de Liberación Popular de Tigray, y las reconvenciones de el TPLF.

Los enlaces de comunicación y transporte de la región de Tigray siguen casi completamente cortados, lo que dificulta la verificación de las acusaciones de cada parte. El gobierno federal advierte a los periodistas sobre la información de eventos "correctamente".

Fuerzas especiales de Tigray tomaron una base del ejército nacional

"Al menos dos periodistas han sido arrestados en relación con su trabajo, incluida la cobertura de Tigray, y continúan detenidos sin cargos formales", dijo Muthoki Mumo, del Comité para la Protección de los Periodistas, a The Associated Press, calificando los arrestos como "indignantes".

Los tigrayanos étnicos informan haber sido interrogados y amenazados. La Unión Africana, con sede en Etiopía, despidió a su jefe de seguridad de etnia tigrayana, según un memorando fechado el miércoles y visto por AP.

"No recibí ninguna carta ... simplemente me dijeron que no me presentara a trabajar a partir del 6 de noviembre", dijo a la AP un profesor de la Escuela de Ingeniería de Defensa Federal. "No soy solo yo, varias decenas de personas se han enfrentado a la misma situación". Otros tigrayanos étnicos dijeron que se les está bloqueando el embarque de vuelos.

El temor de la guerra en Etiopía se ha extendido

En Estados Unidos, la activista Meaza Gidey relató con cansancio su último contacto con un familiar en Mekele, la capital regional de Tigray.

"Estaba escuchando sonidos muy fuertes de bombas, y después de eso no pude escuchar más de él (su familiar)", dijo sobre su conversación del 4 de noviembre, que terminó con su familiar diciéndole que estaba bien. "No sé si está vivo o no".

Abiy Ahmed, primer ministro de Etiopía, pronunció un discurso para anunciar el inicio de las operaciones militares

Gidey ha reducido las llamadas a familiares en Addis Abeba, temiendo que el gobierno esté escuchando. A pesar de las diferencias políticas e ideológicas, “una bala no es una solución”, dijo.

Desde su casa en Bélgica, el investigador universitario Mekonnen Gebreslasie Gebrehiwot describió sus intentos de hablar con familiares en la capital, Addis Abeba.

"No quieren levantar sus teléfonos", dijo. “Trato de hablar con ellos sobre la situación, creen que sus teléfonos están siendo monitoreados. Dicen: 'Estamos bien, estamos bien, llámanos más tarde'”, y luego le envían un mensaje por separado, diciendo que están asustados.

"Realmente me temo que esto podría conducir a ataques étnicos contra los tigrayanos", dijo Mekonnen, quien dirige una asociación de tigrayanos étnicos. “Es realmente aterrador, y en todas partes del país están pidiendo a la gente que salga a manifestarse por los atroces ataques que ha realizado el TPLF. Para mí, es una señal de lo que se avecina".

El escritor etíope Teodrose Fikremariam, cuya familia huyó a Estados Unidos durante el derramamiento de sangre del régimen de Derg hace décadas, vio el informe de Amnistía Internacional y rápidamente publicó una declaración.

"Lo que el informe no asignó es culpa", escribió. Y, sin embargo, “Este informe ha sido rápidamente aprovechado por quienes apoyan a Abiy Ahmed y quienes apoyan al TPLF por igual para tejer narrativas que favorezcan sus agendas; el conflicto se libra en las redes sociales tanto como en Tigray ”.

Las ondas de radio, dijo, "están llenas de indignación selectiva que está sesgada a través del prisma de la afiliación étnica".

Aunque crítico del TPLF, dijo en un mensaje a la AP que "el gobierno etíope debe emprender todos los esfuerzos para garantizar que la batalla con el TPLF no se interprete como una batalla contra el pueblo en su conjunto".

La comunidad internacional ahora destaca la amenaza de los ataques étnicos en sus súplicas para que se ponga fin al conflicto de Etiopía.

"La demonización de los grupos étnicos es un círculo vicioso y letal del que se debe salvar a Etiopía", dijo en un comunicado el jefe de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell. La jefa de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, advirtió que la situación podría "descontrolarse por completo, provocando un gran número de víctimas y destrucción".

Algunos compañeros africanos han expresado su alarma después de observar con asombro hace dos años cómo Etiopía se sometía a amplias reformas políticas que le valieron a Abiy el Nobel. Los observadores han dicho durante meses que esas reformas se están deslizando.

El líder de la oposición de Tanzania, Zitto Kabwe, señaló el pasado de Etiopía. "El error que Abiy Ahmed Ali está cometiendo en Tigray es el mismo error que cometieron Mengistu y el Derg en noviembre de 1974 para llevar adelante la guerra en Eritrea", tuiteó. “El gobierno federal disfruta de un triunfo de corta duración, pero ese puede ser el comienzo del fin de Etiopía como la conocemos: BALCANIZACIÓN”.

