Michelle Obama se muestra al natural y sin maquillaje a sus 57 años

La ex primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama siempre ha sido conocida por su naturalidad, pero desde que dejó la Casa Blanca comenzó a mostrar su imagen física más natural y, para celebrar sus recién estrenados 57 años, ha compartido uno de esos honest selfies, la cual ha marcado tendencia en redes sociales.

A través de las redes sociales, se le puede ver con la cara lavada y con una melena que lejos está de los looks que llevó durante la época de mandato de su marido, ha demostrado que los años no son un problema para ella. Su apuesta por lucir esos rizos naturales y no someterlos de forma rutinaria al uso de planchas o tratamientos alisadores se suma a la labor de las cantantes Jennifer López o Beyoncé de aceptar un cabello natural.

Michelle Obama se muestra al natural

Llama también la atención no solo el pelo a lo estilo afro de la ex primera dama, sino también su cara sin una gota de maquillaje, algo a lo que sus seguidores no están acostumbrados a ver en el perfil de la abogada.

De acuerdo a La Verdad Noticias, el cumpleaños, celebrado el pasado domingo, tampoco lo ha querido dejar pasar una de las mujeres del momento y futura primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, quien ha mostrado una fotografía en la misma plataforma en donde ambas salen muy confidentes entre ellas para felicitarle el cumpleaños.

Hace unos días, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama inició el 2021, con una vacaciones en las paradisíacas playas de su estado natal, Hawai. En donde se le pudo ver practicando deportes acuáticos, al tiempo que ha hecho gala de su envidiable forma física que posee el exfuncionario.

TE PUEDE INTERESAR: Barack Obama presume de forma física durante sus vacaciones en Hawai

Las camaras captaron el momento exacto en donde se le ve al exdirigente estadounidense de 60 años. Quien ha demostrado que se encuentra en plena forma y ha sido visto practicando 'paddle surf' en las aguas del Pacífico. Una decisión que dejó una curiosa estampa.