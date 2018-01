Michelle Obama, nace en la ciudad de Chicago el 17 de enero de 1964.!Feliz Cumpleaños!

Muchas personas alrededor del mundo la admiraron pos su sencillez y un particular sentido del humor pero sobretodo por su sensibilidad y facilidad de palabra que durante sus discursos mostró.

Fue distinguida en 2013 como la mujer más elegante del mundo, dentro de la lista de las mejores vestidas del dominical británico The Sunday Times.

El estilo de Michelle Obama desde que llegó a la Casa Blanca, ha causado sensación y fuente de inspiración y de buen gusto para muchas mujeres.

estas son algunas de las frases mas inspiradoras de Michelle Obama.

"Una de las lecciones con las que yo crecí fue permanecer siempre fiel a mí misma y no dejar que lo que otra persona dijera me distrajera de mis objetivos. Por eso, cuando oigo hablar de ataques negativos y falsos hacia mí intento no invertir nada de energía en ellos, porque sé lo que soy". Michelle Obama