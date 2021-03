Miami Beach: Multitud de spring breakers ignora el toque de queda por COVID

La policía de Miami Beach usó bolas de pimienta para controlar a las multitudes de spring breakers que se negaron a cumplir con el toque de queda que las autoridades locales decretaron a partir de las 8:00 de la noche.

Más temprano el sábado, la ciudad de Miami Beach declaró el estado de emergencia y estableció un toque de queda a partir de las 8:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. a partir de esa noche, en respuesta a las miles de personas que habían viajado al popular destino de vacaciones de primavera.

Luego de que algunas partes de Estados Unidos levantaron sus restricciones por COVID-19, la gente arribó de nuevo a las calles del distrito de entretenimiento de Miami en la mayoría de los casos ignorando las medidas sanitarias para evitar contagios.

Las autoridades dijeron el domingo que las medidas de estado emergencia permanecerán vigentes de jueves a domingo hasta el 11 de abril, cuando las multitudes de las vacaciones de primavera disminuyan, informó The Washington Post.

"Personalmente he tenido problemas incluso para dormir por la noche, preocupándome por lo que sucederá en la ciudad", dijo el domingo el alcalde Dan Gelber, según The Post. "Y ese no debería ser el estado de ningún alcalde, comisionado, gerente o jefe de policía".

Detenciones en Miami Beach

La policía arrestó al menos a una docena de personas el sábado después de que cientos de turistas, en su mayoría sin máscara, se quedaron fuera después del toque de queda, informó CNN.

El sábado, la policía detuvo a dos hombres con drogas, dinero y un arma.

Horas después de que se anunció el toque de queda y entró en el lugar, la gente todavía deambulaba, informó WPLG.

"Por la noche no hay duda de que se volvió un poco fuera de control o mucho", dijo Gelber al medio.

Las imágenes de la noche de WPLG muestran una estampida que se desarrolla después de que la policía de Miami Beach arrojara bolas de pimienta a la gran multitud.

