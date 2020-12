“Mi hija, la primera en 4 generaciones de prostitutas que va a la universidad”

Karina Núñez es la cuarta generación de una familia de prostitutas recuerda su niñez para la BBC, narración que ha retomado La Verdad Noticias. "De niña siempre soñé con ser maestra, pero acabé de prostituta como mi mamá, mi abuela y mi bisabuela".

La llamada sindicalista contó que un hombre liberó a su madre de un proxeneta y posteriormente la crió como su hija propia, pero desafortunadamente el hombre se convirtió en un preso político y su vida dio un cambio rotundo: “mi madre tuvo que volver al trabajo sexual”.

“Mi infancia es una mezcla de pobreza, incertidumbre y mucha prostitución”, Karina Núñez.

En la actualidad, Núñez ha roto cadenas y se ha convertido en una de las líderes sindicalistas más prominentes del gremio en Uruguay quien defiende los derechos de las mujeres y de las trabajadoras sexuales, Karina lucha contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

De igual forma, "con ayuda de otras mujeres", logró que su hija, Valeska, se convirtiera en la primera en su familia en ir a la universidad y eso la llena de orgullo. Pero el camino no fue fácil. "Cuando naces en el entorno de la prostitución, salir de allí es muy difícil".

Con esfuerzo, logró que su hija rompiera cuatro generaciones de protitución.

Karina Núñez narra la realidad de la prostitución

El grado de estigmatización hacia mi forma de ganarme la vida generó círculos que no me fueron muy propicios como para poder desarrollarme. Y también hizo que en una época de mi vida la desidia hacia la sociedad construyera mis días.

Siempre pensé que una se tenía que valer por sí sola y, bueno, si te pasaba algo, era porque habías hecho algo mal y te lo tenías que aguantar. Tomaste una mala decisión y ahora aguántate.

No percibía que las cosas que me pasaban eran producto de toda esa vulnerabilidad que venía acarreando ya en la cuarta generación de una familia de trabajadoras sexuales.

El proceso de haber sido explotada sexualmente lo viví durante muchísimo tiempo como algo heroico. Muchos años después, con mucho dolor, pude entender que ser explotada sexualmente no tiene nada de heroico.

Ahora lo veo como un suceso trágico de mi vida y un detonante para el fortalecimiento que tengo. Esta comprensión me ayudó a no quedarme en el papel de víctima y a fortalecerme para poder después liberar a otras compañeras de esos procesos de silencio, angustia y resignación.

Una prostituta busca el cambio

Cuando Karina Nuñez comprendió que no quería que su hija siguiera su camino, ni el de su madre, abuela o su bisabuela, ya que había entendido en carne propia, la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales y todo a lo que se exponen día tras día y quiso luchar.

A medida que fui golpeando puertas y reclamando por los derechos de mis compañeras, me fueron reconociendo como una voz confiable. Fueron ellas las que me pusieron el título de sindicalista y de no sé qué cosas más, pero yo en realidad solo quería ser la mejor versión de Karina.

En el año 1999 denunció una red de trata cuando se llevó a dos gurisas (niñas) a Italia pero como consecuencia recibió una paliza de nueve proxenetas de la red que la dejaron 11 días en una unidad de cuidados intensivos y pasaron tres meses para que pudiera volver a caminar.

Luego, cuando pude volver a hacerlo, con ayuda de muletas, regresé a la sala de denuncias. Tuve que esperar siete años para que me hicieran caso y pudieran procesar a la guardia que me había vendido a la red. Pero hoy puedo decir que todo eso valió la pena. "División moral entre la mujer santa y la puta"

Protitución en Uruguay

En Uruguay la prostitución es una actividad regulada desde 2002 y es actualmente una de las naciones de América Latina con las leyes más liberales al respecto, de hecho muchos países de la región todavía existen vacíos legales sobre el trabajo sexual y en otros es completamente ilegal.

Karina piensa que esto tiene mucho que ver con preceptos de moral "que venimos acarreando, desde la Biblia y desde el Nuevo Testamento".

"Hay una división moral entre la mujer santa y la mujer puta". Si bien ella se considera una "feminista popular", admite que le costó mucho llegar a identificarse como tal. "Y todavía me cuesta ser reconocida como feminista. Creo que en América Latina tiene que haber un debate a calzón quitado sobre el trabajo sexual y sobre la autonomía de los cuerpos".

En Uruguay la prostitución es una actividad regulada desde 2002.

Las tres etapas de la prostitución

Según Karina Núñez, la mayoría de las prostitutas pasan por tres etapas y esta conclusión la saca tras haber entrevistado a cerca de dos mil trabajadoras sexuales. Las hizo llenar un formulario y luego se enfocó en los 313 que estaban más completos. Sus hallazgos fueron publicados en el libro "El ser detrás de una vagina productiva", que ya va por su tercera edición.

La primera etapa es la prostitución. Cuando escribí el libro, en 2008, la prostitución para mí era la oferta de servicios sexuales. Después aprendí que cuando lo haces antes de los 18 años es explotación sexual y no una forma de trabajo. Es una vulneración aberrante de los derechos de los niños y las niñas.

La segunda es el de meretricio. Aquí la mujer se empodera, es el momento del empoderamiento de la vagina, porque anteriormente accedías a que tu cuerpo y tu vagina fuera penetrados de muchas, varias formas. Como quisieran. Pero en esta etapa, pues le pones un precio a esa forma y le pones un límite a las ofertas del servicio.

Y en Uruguay, donde la prostitución está regulada, para ser trabajadora sexual adquirimos la categoría jurídica de trabajadoras sexuales cuando vamos al médico y nos hacemos la libreta de visita médica.

Ahí pasamos a una tercera etapa. Pero, en el estudio hallé que cuando estudiábamos los factores educativos de las compañeras nos encontrábamos que aquellas que no habían terminado la primaria o el ciclo escolar pasaban toda su vida como meretriz.

Podían entrar o salir de la oferta de servicios sexuales, pero pasaban sus vidas como meretrices. Ofrecían servicios sexuales sin atención médica y sin tener controles sanitarios. Cuando las compañeras tenían algún grado de estudio, pasaban entre 10 o 15 años en la oferta de servicios sexuales.

Las compañeras sin estudios parían hijas trabajadoras sexuales o en situación de explotación sexual e hijos que se dedicaban al proxenetismo o alguna otra forma de trata. Y las compañeras que tenían estudios elevados ni sus hijos ni sus hijas tenían vínculos con estas actividades.

