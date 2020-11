Mhoni Vidente: Predicción CUMPLIDA de las Elecciones Estados Unidos 2020

Mhoni Vidente, la astróloga cubana, acertó en una importantísima predicción que hizo anteriormente sobre las Elecciones Estados Unidos 2020.

Las elecciones en Estados Unidos acaban de definirse después de cuatro días muy intensos, donde todo el mundo se mantuvo expectante quién sería el presidente electo del país norteamericano y te mantuvimos informado en La Verdad Noticias.

Como se preveía después del martes, Joe Biden le ganó la pulseada a Donald Trump y el Partido Democrático volverá a la Casa Blanca.

Donald Trump todavía no ha aceptado la derrota, algo que ya había contado anteriormente Mhoni Vidente.

Sin embargo, su mayor predicción radicó en quién sería votado como el nuevo presidente, cuando todavía no se había realizado el sufragio.

Mhoni Vidente aseguró que Joe Biden ganaba las elecciones

La predicción cumplida de Mhoni Vidente

La reconocida astróloga que diariamente da los horóscopos, lo volvió a hacer. Hace unos días, Mhoni había revelado su predicción en el programa Aquí Contigo:

"Mi predicción es de que Joe Biden se queda con la presidencia de Estados Unidos por diferencia mínima, esto va a dar la voltereta completamente hoy o mañana y la gente va a tomar las calles; muchas personas van a salir a protestar porque no lo quieren en el poder".

No obstante, durante su consulta también contó es que “ese no es el final, el final sería que Donald Trump lo reconozca y lo dudo mucho; esto va a ser una guerra campal", una situación que todo el mundo está esperando que no suceda y que las elecciones terminen en paz respetando la democracia.

La astróloga cubana hizo una última predicción aquella vez sobre las elecciones presidenciales:

