¡México excluido! Vaticano NO prestará códices al país por este motivo

Luego que México solicitara algunos códices al Vaticano, se informó que estos no podrán ser entregados al país, pues al ser consideradas Monumentos Históricos por leyes mexicanas, una vez que entren a la entidad no podrán ser devueltos.

Pese a la petición hecha, México no podrá recibir préstamos de obras del Estado Vaticano, aseguró el nuncio apostólico Franco Coppola, a raíz de las peticiones de algunos códices hechas por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mediante una carta entregada por su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, al papa Francisco, durante su visita el pasado 10 de octubre.

Dijo que el sumo pontífice, el papa Franciso ya respondió la misiva y ya se la hicieron llegar al Presidente, pero hay un punto sobre la solicitud de un préstamo de obras que, al parecer, no podrá ser concedida.

Si los códices ingresan a México ya no podrán salir del país

México no podría regresar los códices al Vaticano

"Habrá que ver bien los detalles de la cuestión, pero algunos juristas me han señalado que a México no se le puede prestar nada, porque las leyes del país impiden regresar las cosas que se prestan, porque son monumentos históricos; entonces, no se pueden regresar al país que presta, así que tendrían que ser un regalo, no un préstamo”, aseguró.

Coppola arribó a Xalapa para conmemorar el centenario de la llegada del santo Rafael Guízar y Valencia a tierras veracruzanas, en el día de su onomástico; el diplomático realizará actividades de carácter sacerdotal.

En conferencia, acompañado por el arzobispo Hipólito Reyes Larios y el vocero de la arquidiócesis, José Manuel Suazo Reyes, Coppola se refirió a los puntos de la misiva presidencial que ya tuvieron respuesta. El primero tiene que ver con la solicitud de un perdón a los nativos por el periodo de la Conquista.

El Papa desde el Vaticano ya le contestó al Presidente. Le escribió una carta reconociendo la falla histórica en este encuentro de culturas, de razas, de personas, de pueblos.

"Hubo seguramente algunas sombras, (pero) hubo también muchas luces; entonces, es justo en este momento histórico reconocer tanto lo que no fue bien, como lo que fue provechoso para todos”, dijo el nuncio.

Aseguró que “no es una posición de superioridad”, sino de mencionar lo oportuno, con el reconocimiento del agravio; pero también de la aportación que hubo en este encuentro de naciones. “El Presidente no se pone a pedir disculpas a los demás para sí, porque también el Estado mexicano reconoce que debe pedir disculpas”.

Mencionó que este acto de contrición podría llevarse a efecto en 2021, con motivo de la conmemoración de los 500 años de la Conquista, para conocer más detalles sobre este acontecimiento mantente informado con La Verdad Noticias.

El Vaticano se ha negado a prestar los códices a México

El segundo punto de la carta es la petición de un reconocimiento del papel de dos sacerdotes que encabezaron la lucha por la Independencia de México: Miguel Hidalgo y José María Morelos y Pavón, lo cual, agregó, es oportuno porque la lucha independentista se gestó en los seminarios.

"Me parece muy oportuno, históricamente, a 200 años de la Independencia, reconocer el papel que la Iglesia, a través de algunos de los sacerdotes, tuvo en este acontecimiento tan fundamental para el pueblo mexicano”, concluyó.