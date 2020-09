México cumple SEIS MESES desde que inició el confinamiento por Covid-19

Este miércoles 23 de septiembre, se cumplen seis meses desde que las autoridades sanitarias declararon la Jornada de Sana Distancia en México pese a que esta terminó el pasado 30 de mayo, la realidad es que millones de mexicanos se vieron severamente afectados por la pandemia de Covid-19.

Para el 23 de marzo con un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación decretaron el inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia, esto cinco días después de que se registrar el primer muerto por culpa del coronavirus en el país. A la fecha dicha enfermedad ha cobrado la vida de 74 mil 348 mexicanos.

México a seis meses de la pandemia

Se cumplen seis meses del confinamiento por covid-19 en México

De la mano de esta jornada de Sana Distancia, la Ciudad de México tomó cartas en el asunto y por disposición oficial cerró museos, cines, teatros, discotecas, bares, baños de vapor, billares, centros nocturnos, gimnasios, zoológicos y deportivos; todos aquellos lugares en lo que podrían generarse focos de infección.

Hoy en día casi todos los comercios reabrieron, a excepción de los centros nocturnos, bares, discotecas y baños de vapor; sin embargo, las reglas cambiaron y la nueva normalidad llegó para quedarse por un largo tiempo.

Le siguió el Día de las Madres, el riesgo ya era latente y la gente cada vez entendía más sobre la prevención; sin embargo, fotos de pastelerías y hasta fiestas se viralizaron en redes sociales.

Para el Día del Padre, las instituciones gubernamentales pedían no celebrar debido a que se esperaba un nuevo pico de infecciones. En aquella ocasión, las imprudencias no fueron tantas y el tema no se viralizó.

Pasaron los meses y el Día del Grito de la Independencia llegó, con él restricciones en las celebraciones de la patria. Un zócalo vacío fue el protagonista de la noche y calles con algunos imprudentes que intentaban ver el desfile del día siguiente.

TE PUEDE INTERESAR:Este fin de semana, México alcanzar punto máximo de contagios por coronavirus

Justo a seis meses parece que una luz se ve al final del túnel, por lo menos para Chiapas y Campeche que proyectan que el mes de octubre podría ser en el que sus estudiantes regresen a las aulas y el semáforo epidemiológico de aquellas entidades se ubique en color VERDE.