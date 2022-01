Mexicanos vacunados podrán viajar a Reino Unido sin hacer cuarentena ni prueba

Los mexicanos que tengan el esquema completo de vacuna contra COVI-19 tendrán mejores accesos/Foto: Diario AS

A partir del próximo viernes 11 de febrero, en Reino Unido se eliminarán las pruebas de detección de COVID-19 a los mexicanos que presenten su certificado completo de vacunación contra el virus en su llegada a dicho país europeo, así lo informó el ministro británico de Transporte, Grant Shapps.

De igual manera, los viajeros mexicanos ya no necesitarán realizar la cuarenta debido a que se acepta el certificado de vacunación contra COVID-19, señaló el canciller Marcelo Ebrard. En una declaración ante la Cámara de los Comunes, Shapps precisó que los viajeros que se desplacen a este país tan sólo deberán rellenar un formulario de localización.

Estos documentos (que se exigen también actualmente) “serán más simples y fáciles”, explicó Shapps. Por otro lado, aquellas personas que no estén completamente vacunadas ya no tendrán que someterse al test del día ocho tras su llegada a este país o aislarse. Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, Reino Unido no planea imponer tantas restricciones por la pandemia.

Los mexicanos no vacunados sí deberán someterse a prueba PCR

Los viajeros no vacunados completamente sí tendrán que realizarse una prueba PCR a su llegada/Foto: La Sexta

Con los cambios, los viajeros provenientes de México que no están inmunizados deberán rellenar el documento de localización que incluya un resultado negativo de un test de COVID-19 realizado dos días antes de salir hacia el Reino Unido y someterse a otro PCR a su llegada.

Shapps justificó las modificaciones en las actuales normas para viajar internacionalmente con el argumento de que los test a personas vacunadas ya no resultan de “utilidad” al tiempo que resaltó que la medida hará que viajar “sea mucho más fácil”, ahorrará dinero a las familias y proporcionará certidumbre a los pasajeros y la industria.

En su intervención también indicó que este país reconocerá también las vacunas de otros 16 países, entre ellos China y México, lo que significa que los viajeros vacunados de un total de 118 país podrán entrar en éste. Los menores de 18 años continuarán siendo tratados como totalmente vacunados a efectos de viajes internacionales.

Reino Unido intenta reducir las restricciones de pandemia de COVID-19

Las personas que quieran visitar Reino Unido lo podrán hacer sin tantas restricciones a partir de febrero/Foto: El País

Aunque en Reino Unido aún hay varios contagios de COVID-19, han decidió tomar estas nuevas medidas para impulsar el sector de la aviación, y con ello, se realicen más vuelos durante los siguientes meses.

Naciones de Reino Unido como Escocia, Gales e Irlanda del Norte han seguido previamente el ejemplo de Inglaterra en cuanto a las restricciones de COVID-19, por lo que dependerá de sus gobiernos hacer ajustes en los requisitos de viajes.

