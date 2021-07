Mexicano ganó la Lotería de EEUU pero podría perder el dinero por ser migrante

No es un secreto que los migrantes en Estados Unidos enfrentan problemas en todos lados a pesar de trabajar dignamente en este país. Así es el caso de un mexicano ganó la Lotería de EEUU pero por el hecho de ser migrante podría perderlo.

Es verdad un mexicano ganó la Lotería de EEUU luego de haber comprado un raspadito, el problema es que no cuenta con papeles por lo que podría perder el premio de 750 mil dólares, es decir, poco más de 14 millones 952 pesos.

Y es que las Loterías son el placer de soñar una nueva vida, sobre todo a los paisanos que han ido a los Estados Unidos.

Mexicano ganó la Lotería de EEUU, más de 14 mdp

Mexicano ganó la Lotería de EEUU pero está desesperado porque podría no recibir el premio.

En Estados Unidos, el medio Univisión fue el encargado de dar a conocer el testimonio del mexicano que se encuentra desesperado ante la posibilidad de perder el premio de poco más de 14 millones 952 pesos tras participar en el raspadito de la Lotería de California.

El hombre expresó que pensó que su día de suerte había llegado. Contó cómo fue que participó: "Llegó el día en que me tocó la suerte. El 30 de octubre entre las 3 y las 4 de la tarde, entré a un ‘liquor store’ y me compré dos raspaditos de la lotería uno de 5 y otro de 10 dólares".

En ese momento, el hombre originario de Oaxaca, dio que se sintió alegre y al mismo tiempo se le bajaron lágrimas, sin embargo, todo cambió cuando debía reclamar su premio de la Lotería. Al ser migrante y no tener papeles, escuchó que quizá no se lo darían, pues no tenía papeles.

Y es que casos extraordinarios a veces ocurren, por ejemplo cuando una mujer que no creía en la lotería compró un billete y ganó 250 mil dólares, sin embargo para el mexicano no fue tan sencillo.

Mexicano gana lotería y ahora es investigado

Mexicano ganó la Lotería de EEUU y por ir a cobrar la lotería ahora es investigado.

Al no poder cobrar el dinero de la lotería el mexicano pidió a otra persona que lo cobrará con el fin de evitarse problemas, pero lo que pensó que sería más fácil para él, en realidad se complicó, pues la lotería inició una investigación en su contra.

"La gente me decía que no me pagarían el boleto por mi estatus migratorio”, dijo el oaxaqueño.

Pasaron nueve meses de esta investigación que se dio no por el hecho de que el hombre fuera migrante sino porque se debía comprobar que el dinero se entregará a la persona correcta.

Sucede que el mexicano ganó la Lotería de EEUU y se le terminó por emitir un cheque por 10 millones 466 mil pesos, tras los descuentos por impuestos y tiene hasta el 30 de julio para poder cobrar su cheque, pero al no tener papeles no sabe qué hacer.

¿Cómo comprar boletos de lotería de Estados Unidos?

La Lotería de Estados Unidos, cómo comprar boleto en línea.

La manera en la que se compran los boletos de lotería de Estados Unidos es a través de los sitios de internet, por lo que si tu interés es adquirir uno sigue los siguientes pasos.

Ingresar a TheLotter.com. Elegir La lotería Powerball y el número de líneas a jugar. Escoger los números de la suerte. Confirmar la compra: tu participación quedará asegurada para el próximo sorteo. Pero recuerda que un mexicano ganó la Lotería de EEUU y ahora podría no cobrarlo por ser migrante.

