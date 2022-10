Mexicana sobrevive a la estampida humana de Halloween en Seúl

Una estampida humana ocurrió el pasado sábado cuando se estaba festejando Halloween en Seúl, específicamente en el barrio Itaewon ro 27 ga gil, Dejando un saldo de 150 muertos y varios heridos.

Juliana Velandi Santaella es una jóven de 23 años nacida en Mexicali, Baja California. Velandi es una estudiante de medicina que se encuentra de intercambio en la Universidad Católica de Buchen, donde inició sus estudios el pasado agosto.

Se sabe que más de 100.000 personas acudieron a este barrio para festejar, pues es muy famoso por sus bares y que siempre acude gente con llamativos disfraces. Sin embargo, nadie se esperaba que ocurriera una catástrofe de tan magnitud, donde el actor Lee Jihan perdió la vida.

Juliana relata que, gracias a su celular pudo ver la hora exacta en la que la gente comenzó a aplastarla, comenzando el suceso a 22:08 hora local. Las personas comenzaron a gritar, empujar y caerse.

La joven mexicana quedó aplastada por un muchacho inconsciente, afirma que ya no podía respirar por la naríz, así que comenzó a dar respiraciones cortas por la boca. Cuando por fin un coreano la ayudó a liberarse, su celular marcaba las 22:58.

Al día siguiente acudió al hospital, pues presentaba fiebre y dolor muscular. En Hospital St. Maryle le diagnosticaron rabdomiólisis; es decir, una descomposición de tejido múscular provocado por traumatismos. Ahora, la originaria de Mexicali afirma que:

“Me duele respirar, me duele caminar. Básicamente no me puedo mover”.