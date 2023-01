Mexicana en Reino Unido entra en pelea legal por usar la palabra 'Taquería' y mexicanos en UK se indignan

Michelle Salazar, mexicana que se encuentra viviendo en Reino Unido tenía la meta de abrir un negocio de comida tradicional mexicana, pero este sueño se vio frustrado por una carta de un restaurante británico que hace una pelea legal por el uso de la palabra ‘taquería’.

El restaurante de la joven tenía pensado llamarse Sonora Taquería, pero en la mencionada carta, reclamaban el uso de esta palabra como marca registrada.

En La Verdad Noticias vamos a darte detalle de cómo es que esto pudo ser posible en Reino Unido y cómo es que comenzó una batalla legal contra la joven mexicana en el país británico.

Pelea legal por la palabra ‘Taquería’

La taquería en Reino Unido decidió tomar acciones legales por una palabra mexicana que registraron

Esta pelea legal ha generado críticas hacia la postura de la empresa Taquería UK, porque puesto que la propietaria buscaba abrir su negocio para ofrecer los sabores del norte de México, sin embargo enfrenta una demanda.

Esta disputa generó mucha preocupación entre las personas que defienden a la cultura mexicana, porque ven esta situación como un intento de apropiación cultural de la franquicia de Gran Bretaña.

Michelle recibió un oficio de parte de Worldwide Taquería, que pertenece a Trent Alexander Ward y Daniele Benatoff, que le pidieron dejar de usar la palabra ‘Taquería’ en su nombre.

De acuerdo con la cadena, que la mexicana use esta palabra en su negocio es una infracción de la marca que fue registrada en el año 2004.

La empresa inglesa tiene dos restaurantes en Londres, en Notting Hill y en Exmouth Market y se describe a sí misma como ‘Mexican taco restaurant in Notting Hill y tiene variedad de tacos como de bistec y otras combinaciones como cebollas crujientes y almendras, también queso de cabra y salsa de tamarindo, per la propietaria, Michelle Salazar y su pareja, Sam Napier, señalaron a los medios que la palabra ‘taquería’ es genérica y no refiere a la empresa de los ingleses.

"Básicamente, la sensación general que estamos recibiendo es que vale la pena luchar”, dijo Napier. “Es una estupidez”, agregó Michelle Salazar. “La respuesta de los mexicanos ha sido de indignación”.

Críticas a Worldwide Taqueria

Los mexicanos se indignaron y abrieron una petición en Change.org

La situación generó muchas críticas a Worldwide Taqueria por tratar de registrar un término genérico como suyo, y causó preocupación, y ahora Michelle trata de luchar por su sueño y ofrecer comida mexicana del norte del país a los ingleses mientras se enfrenta a una demanda de parte de ellos.

La indignación también se extendió a la comunidad mexicana que vive en Reino Unido porque la idea de que una empresa inglesa pueda registrar un término genérico y amenazar a negocios mexicanos es considerada otra forma de apropiación cultural, así que se inició una campaña de petición de firmas en la plataforma Change.org para evitar que Taquería UK sea considerada como dueña indebida de la marca y que todos los restaurantes de tacos puedan incluir la palabra en sus nombres.

Sin embargo, luego de toda la pelea legal, y en palabras de la joven Michelle Salazar, Sonora Taquería seguirá usando el término creyendo que el caso ‘parece bastante muerto en el agua’.

"Nos reunimos personalmente con [Worldwide] para solucionarlo", declaró Sam Napier, esposo de Michelle, a un medio local en octubre de 2022.

"La última vez que hablamos fue hace un mes y les sugerí que dejaran de hacerlo. Se sentían en una posición en la que tenían que actuar legalmente para mantener su marca; les dije que aquí no se infringían los derechos de autor, así que no tenían nada contra lo que defenderse: la taquería Sonora sigue viva...", dijo finalmente.

