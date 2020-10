Mercedes Benz lanza un patín eléctrico para expandir el mercado

Sin duda alguna, todas las marcas quieren innovar, es por eso que Mercedes Benz no se lo está pensando dos veces a la hora de dar el salto a la nueva movilidad urbana, que es eléctrica, ligera y no necesita conducir. Es por eso que han comenzado a desplegar su ofensiva en lo que a vehículos de movilidad personal se refiere con este eScooter, que todavía no está incluido en el catálogo de productos de la marca alemana.

En este sentido, Mercedes Benz está fabricado en colaboración con el grupo Micro Mobility Systems, quienes han publicado la información relativa a este nuevo vehículo en su web, con sus principales características, la cual se ha mantenido en una gran espectativa para sus seguidores.

Mercedes Benz y su nueva creatividad

De acuerdo a la información revelada para Diario La Verdad, el patinete de Mercedes va a estar propulsado por una potencia máxima de 500 W y alcanzará una velocidad de hasta 20 kilómetros por hora, por lo que se ajusta sin problemas a la regulación de la Dirección General de Tráfico.

Así mismo revelaron que su batería, de 280Wh, proporciona una autonomía suficiente para recorrer hasta 25 kilómetros y se recarga en tres horas y media, lo que lo convierte en un vehículo perfecto para los traslados diarios en la ciudad. También se destaca su eficiencia en conducción y su uso intuitivo. Se acelera accionando un puño con un sistema similar al de las motocicletas, por lo que es más precio y mucho más divertido de usar.

En lo que se refiere a comodidad en los trayectos, el eScooter de Mercedes está equipados con ruedas de 7'8 pulgadas y dispone de suspensión delantera y trasera. El eScooter está fabricado para durar hasta 5.000 kilómetros de uso.