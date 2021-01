Mercado Libre recibe recomendación promedio de "compra" de los analistas

A MercadoLibre, Inc. (NASDAQ:MELI) se le ha asignado una calificación promedio de "Comprar" de las dieciocho casas de bolsa que actualmente cubren la empresa, informa MarketBeat.com. Tres analistas de investigación de acciones han calificado las acciones con una calificación de retención y trece han asignado una calificación de compra a la empresa. El objetivo de precio promedio de doce meses entre los corredores que han emitido un informe sobre las acciones en el último año es $1,498.81.

Varios analistas de investigación de renta variable han comentado recientemente sobre las acciones de MELI. Barclays aumentó su precio objetivo sobre las acciones de Mercado Libre de $1,350.00 a $1,460.00 y le otorgó a la compañía una calificación de "sobrepeso" en un informe el jueves 5 de noviembre. New Street Research comenzó a cubrir las acciones de MercadoLibre en un informe de investigación el lunes 19 de octubre. Establecieron una calificación de "compra" y un precio objetivo de $ 1,450.00 en las acciones. Zacks Investment Research bajó la calificación de las acciones de Mercado Libre de una calificación de "compra fuerte" a una calificación de "mantener" y estableció un precio objetivo de $ 1,808.00 en la acción. en un informe de investigación el jueves 7 de enero. UBS Group aumentó su precio objetivo sobre las acciones de MercadoLibre de $ 1,400.00 a $ 1,530.00 y le otorgó a la compañía una calificación de "comprar" en un informe de investigación el jueves 5 de noviembre.

Finalmente, BTIG Research bajó la calificación de las acciones de MercadoLibre de una calificación de "compra" a una calificación de "neutral" en un informe de investigación el miércoles 16 de diciembre.

Las acciones de MELI abrieron a $1,965.05 el viernes. El promedio móvil simple de 50 días de la empresa es de $ 1,701.52 y su promedio móvil simple de doscientos días es de $1,313.02. Mercado Libre tiene un mínimo de cincuenta y dos semanas de $ 422.22 y un máximo de cincuenta y dos semanas de $ 2.020,00. La empresa tiene una relación deuda-capital de 0,35, una relación rápida de 1,62 y una relación de circulante de 1,64. La acción tiene una capitalización de mercado de $ 98,00 mil millones, una proporción de PE de -12,280.79 y una beta de 1.63.

Ganancias de Mercado Libre

MercadoLibre (NASDAQ:MELI) publicó por última vez sus resultados de ganancias trimestrales el miércoles 4 de noviembre. La compañía reportó $0.28 EPS para el trimestre, superando la estimación de consenso de los Zacks de $0.08 por $ 0.20. MercadoLibre tuvo un margen neto negativo de 0.12% y un retorno sobre capital negativo de 0.22%. La firma tuvo ingresos de $1.12 mil millones para el trimestre, en comparación con las expectativas de los analistas de $984.75 millones. Durante el mismo trimestre del año anterior, la compañía registró ganancias por acción ($2.96). Los ingresos de la empresa para el trimestre aumentaron un 85.0% año tras año. Los analistas de investigación de acciones predicen que MercadoLibre publicará 1.08 EPS para el año en curso.

Los grandes inversores han modificado recientemente sus participaciones en el negocio. Altshuler Shaham Ltd aumentó su participación en acciones de MercadoLibre en un 86.7% en el tercer trimestre. Altshuler Shaham Ltd ahora posee 28 acciones de la compañía por un valor de $ 30,000 después de comprar 13 acciones adicionales en el último trimestre. Clear Harbour Asset Management LLC compró una nueva participación en acciones de MercadoLibre en el tercer trimestre por un valor de aproximadamente $ 32,000. James Investment Research Inc. compró una nueva participación en acciones de MercadoLibre en el tercer trimestre por valor de aproximadamente $ 38,000.

CWM LLC elevó sus participaciones en acciones de MercadoLibre en un 104.8% en el tercer trimestre. CWM LLC ahora posee 43 acciones de la compañía por un valor de $ 47,000 después de adquirir 22 acciones adicionales durante el último trimestre.

Finalmente, Institutional & Family Asset Management LLC elevó su participación en acciones de MercadoLibre en un 780.0% en el tercer trimestre. Institutional & Family Asset Management LLC ahora posee 44 acciones de las acciones de la compañía por un valor de $ 48,000 después de adquirir 39 acciones adicionales durante el último trimestre. El 80,60% de las acciones es propiedad de inversores institucionales y fondos de cobertura.

Recomendaciones de analistas sobre Mercado Libre.

Sobre Mercado Libre

MercadoLibre, Inc opera plataformas de comercio en línea en América Latina. Opera MercadoLibre Marketplace, una plataforma de comercio en línea automatizada que permite a empresas e individuos listar mercancías y realizar ventas y compras en línea; y MercadoPago FinTech, una plataforma de solución de tecnología financiera, que facilita las transacciones dentro y fuera de sus mercados al proporcionar un mecanismo que permite a sus usuarios enviar y recibir pagos en línea, y permite a los comerciantes procesar transacciones a través de sus sitios web y aplicaciones móviles, así como en sus tiendas físicas a través de QR y puntos de venta móviles.