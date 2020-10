Mercado Libre quiere reducir la dependencia de Correos en Brasil

El grupo argentino de comercio electrónico Mercado Libre, está aumentando las apuestas en la economía más grande de América Latina, con planes para alcanzar un nuevo récord de inversión en Brasil para el 2021.

Su estrategia no solamente busca la independencia de Correos en el país, sino que también planea diferenciarse agresivamente de sus competidores, aprovechando el aumento de las compras en línea debido a la pandemia.

La empresa más valiosa de la región, que está desembolsando un récord de R$4 mil millones este año en Brasil, espera superar esa marca en 2021, de acuerdo con Fernando Yunes, presidente de Mercado Libre para Brasil.

El plan es parte de un esfuerzo más amplio, y agresivo, para fortalecer la infraestructura logística en un momento en que la nueva pandemia de coronavirus (Sars-CoV-2) impulsa las ventas en línea y endurece la competencia entre los minoristas.

"Ahora hemos comenzado a planificar el próximo año y queremos invertir más que este año",

Yunes explica que "hubo un cambio estructural en los hábitos y el mercado cambió de niveles ... El comportamiento del consumidor no debe volver a ser el anterior a la pandemia".

El valor de mercado del grupo con sede en Buenos Aires se disparó este año, alcanzando un récord de $61 mil millones de dólaresy superando a sus pares regionales, como el gigante minero Vale, valorado en $59 mil millones de dólares, y otras empresas del sector, como eBay, con $40 mil millones de dólares.

En Brasil, que representó el 53% de los ingresos totales de Mercado Libre en el segundo trimestre, las ventas semanales promedio aumentaron 74% en comparación con los niveles de 2019. Las visitas diarias a sitio alcanzaron hasta 41 millones en algunos días de este año, superando las 32.8 millones de visitas por día durante el Black Friday 2019.

"Nos gustaría pasar el crecimiento de tres dígitos en el Black Friday de este año, dado que aprobamos una inversión tres veces mayor que el año pasado", dijo el ejecutivo. Con ese fin, agregó, Mercado Libre ha estado fortaleciendo la infraestructura logística para entregar alrededor del 75% de todos los artículos almacenados y entregados a través de la red propia de la empresa dentro de las 48 horas posteriores al pedido, en comparación con aproximadamente el 55% del Black Friday de 2019.

Mercado Libre buscará ser más independiente de Correos

Mercado Libre también comenzó a entregar los fines de semana y busca reducir aún más su dependencia de la oficina de Correos, que entregó más del 50% de lo que Mercado Libre vendió antes de la huelga más reciente, que terminó el 22 de septiembre.

Unos meses después de abrir su tercer centro de distribución en Brasil, en Lauro de Freitas, Bahía, la empresa avanza en conversaciones para un cuarto Centro de Distribuciñon, esta vez en el sur del país. La compañía todavía está enfocada en continuar expandiendo la variedad de productos y proveedores.

"Pronto subiremos a la plataforma dos de las cadenas de farmacias más grandes de Brasil", dijo Yunes.

Los esfuerzos del Mercado Libre para aprovechar los vientos favorables del sector se dan en momentos en que Amazon.com y rivales locales, como Magazine Luiza, B2W y Via Varejo, apuestan fuertemente por sus operaciones online, ya sea de forma orgánica o mediante adquisiciones.

"Tenemos el ADN para cumplir los objetivos de manera orgánica y no hay movimiento de prospección de adquisiciones, lo que no quiere decir que no puedan ocurrir", dijo el ejecutivo.