¿Mercado Libre puede enviarte al Buró de Crédito?

Si pediste un crédito a Mercado Libre es importante saber las obligaciones que adquieres al disponer del préstamo otorgado y todo lo que conlleva el incumplimiento de los pagos. Una duda recurrente es qué ocurre si hay retraso en las mensualidades, además de los recargos ¿estarás en el Buró de Crédito?

¿Qué ocurre si no pago a Mercado Libre?

Básicamente las deudas adquiridas en Mercado Crédito operan de la misma manera que en una institución financiera tradicional, por lo que en la sección de ayuda, la plataforma de ecommerce aclara lo que sucede con los morosos:

En caso de que te atrases en el pago de tus mensualidades, te cobraremos recargos. Si la deuda continúa, no podrás realizar compras en Mercado Libre hasta que te pongas al día y, además, daremos aviso de tu situación a las entidades de información crediticia, buró de crédito y Círculo de Crédito.

Como pudiste leer en el párrafo anterior, Mercado Libre trabaja y notifica al buró de crédito así que la respuesta a la pregunta es SÍ.

Esto no es necesariamente algo malo, ya que prácticamente todos los que han solicitado cualquier tipo de crédito aparecen en el buró para generar un registro, sin importar que seas moroso o buen pagador. Sin embargo, debes saber que no hay una “lista negra” o un “boletín”, simplemente un historial detallado con tu comportamiento.

¿Qué es el buró de crédito?

Antes de continuar despejaremos algunas creencias sobre esta entidad. De acuerdo a datos publicados por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), el Buró de Crédito “No es una lista negra”.

Un mito que ha sido vinculado con el Buró de Crédito por mucho tiempo, es que se trata de una "lista negra" en la cual se boletina a las personas que no pagan o deben un préstamo. Sin embargo, la realidad no es así, lo que conocemos como "Buró de Crédito", es una Sociedad de Información Crediticia. La otra que opera en el país se llama "Círculo de Crédito".

Se trata de empresas privadas, que reciben información de quienes otorgan préstamos y la transforman en historiales crediticios, lo anterior con la finalidad de administrar el riesgo de los propios otorgantes de créditos.

El historial de todas las personas que han solicitado un crédito aparece en el buró.

El Buró de Crédito “No es una lista negra”

Las entidades financieras que dan préstamos usan los registros de las personas físicas y morales que se encuentran en el Buró para evaluar y determinar (junto con otros factores como la edad e ingresos) si te prestan dinero o no.

En la página oficial del Buró puedes encontrar algunas herramientas que si aprendes a utilizarlas te harán la vida más fácil, cada una de estas herramientas tienen sus beneficios y puedes activarlas en línea desde dicho portal o bien a través de otros medios.

¿Se borrará mi deuda con Mercado Crédito?

Sí pero no. Este tema es delicado, no solamente para la empresa de comercio electrónico sino de manera general, ya que el tiempo de permanencia de la información en el buró por ley es de 6 años, pero en realidad el historial no se elimina sino que se renueva, sea bueno o malo.

Es decir, si tienes una deuda incumplida, estos datos aparecen en las bases de datos por 6 años, pero al saldarla tu historial quedará al corriente casi de inmediato de forma positiva. La recomendación es y siempre será conocer a detalle tu nivel de endeudamiento para evitar errores y no tener problemas al solicitar un crédito hipotecario o de cualquier tipo.

¿Cómo pagar las mensualidades en Mercado Libre?

Dentro de Mi cuenta en Mercado Libre puedes hacer el pago de todas las mensualidades, ingresando a la sección Mercado Crédito. Solamente deber elegir los pagos y el método de tu preferencia: