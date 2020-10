Mercado Libre desplaza a Amazon con su apertura en Brasil

Mercado Libre ha reforzado sus canales logísticos en Brasil para entregar el 75% de sus productos dentro de las 48 horas posteriores a la realización del pedido, todo esto desde que inauguró su tercer centro de almacenamiento y distribución, el cual está ubicado en Bahía y tiene un tamaño de 3.5 hectáreas.

Con esta expansión en la red logística de la empresa, Mercado Libre invirtió 716 millones de dólares en el país y planean superar el récord en 2021, así lo anunció Fernando Yunes, gerente de MercadoLibre en Brasil.

La inversión en Brasil será destinada a afianzar la estrategia logística de la plataforma de E-Commerce; ampliar las operaciones de fulfillment y la oferta de productos, en palabras de Yunes: “Acabamos de comenzar a planificar las inversiones para 2021 y queremos que sean más altas que las de este año”.

Desde 2019, Brasil representa más del 60% de la facturación de MercadoLibre.

Mercado Libre evoluciona y Brasil es un pilar

Estos cambios se dan porque han comprendido que los cambios estructurales no poderán ser los mismos que antes de la pandemia, ya que las ventas semanales de Mercado Libre aumentaron un 74% este año en comparación a 2019, por lo que ahora MercadoLibre cotiza en 63 mil millones de dólares.

En Brasil por ejemplo, las visitas diarias en el sitio web de marketplace de Mercado Libre alcanzaron un nuevo pico: 41 millones de personas aproximadamente visitan la página todos los días. En dicho país, la plataforma en línea se apoderó de la cadena brasileña Lojas SA y el minorista francés Guichard-Perrachon SA, abarcando en 2018 el 15% del mercado.

Desde que abrieron el tercer centro de distribución en Bahía, la compañía busca abrir un cuarto centro en el sur de Brasil a lo que Yunes señaló: “Pronto agregaremos dos de las cadenas de farmacias más grandes de Brasil a la plataforma”, agregando que no están buscando oportunidades de fusiones y adquisiciones, pero eso no significa que no pueda suceder.

“Brasil es el principal país en cantidad. Más de la mitad de las ventas ocurren en ese país”, sostuvo Stelleo Tolda, vicepresidente senior y presidente de Operaciones de Mercado Libre.