Mercado Libre anuncia oferta inaugural de deuda

MercadoLibre, Inc. (Nasdaq: MELI) anunció este lunes 4 de enero que tiene la intención de ofrecer, sujeto al mercado y otras condiciones, notas senior garantizadas (las “Notas”). Esta será la primera oferta de valores de deuda de Mercado Libre.

Las notas incluirán una serie de notas senior sostenibles garantizadas (Notas Sostenibles). Mercado Libre tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la venta de los Bonos Sostenibles para financiar o refinanciar, en su totalidad o en parte, uno o más Proyectos Elegibles nuevos o existentes.

Son inversiones definidas y gastos realizados por Mercado Libre o cualquiera de las subsidiarias de MercadoLibre después del fecha de emisión de las Notas Sustentables o realizadas por MercadoLibre o sus subsidiarias en los 24 meses anteriores a la emisión de las Notas Sustentables, que:

(i) contribuyan a objetivos ambientales tales como: transporte limpio, conservación y preservación de tierras, eficiencia energética, renovables energía, edificios ecológicos y prevención y control de la contaminación,

(ii) tienen como objetivo abordar o mitigar un problema social específico o buscar lograr resultados sociales positivos especialmente, pero no exclusivamente, para una o más poblaciones objetivo o

(iii) combinar (i) y (ii).

El comunicado de prensa no es una oferta para vender o comprar, ni una solicitud de una oferta para comprar o vender, valores.

Se puede obtener una copia del prospecto y el suplemento del prospecto preliminar para la oferta de los Bonos de forma gratuita visitando EDGAR en el sitio web de la SEC en www.sec.gov o, alternativamente, llamando a BNP Paribas Securities Corp. al + 1-800- 854-5674, BofA Securities, Inc. al + 1-800-294-1322, Citigroup Global Markets Inc. al + 1-800-831-9146, Goldman Sachs & Co. LLC al + 1-800-828-3182 o JP Morgan Securities LLC al + 1-212-834-4533.

Acerca de MercadoLibre, Inc.

Fundado en 1999, Mercado Libre es el ecosistema de comercio en línea más grande de América Latina, que actúa como una plataforma regional integrada y como proveedor de las herramientas necesarias en línea y basadas en tecnología que permiten a empresas e individuos comercializar productos y servicios en la región. La Compañía permite el comercio a través de su plataforma de mercado (que incluye clasificados en línea para vehículos de motor, servicios y bienes raíces), que permite a los usuarios comprar y vender en la mayor parte de América Latina.

Mercado Libre ha crecido exponencialmente en América Latina.

Declaraciones prospectivas

Cualquier declaración contenida en el documento con respecto a MercadoLibre, Inc. que no sea un hecho histórico o actual es una declaración prospectiva. Estas declaraciones prospectivas transmiten las expectativas actuales o pronósticos de eventos futuros de MercadoLibre, Inc. Las declaraciones prospectivas con respecto a MercadoLibre, Inc. involucran riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden causar que los resultados, desempeño o logros reales de MercadoLibre, Inc. sean materialmente diferentes de cualquier resultado, desempeño o logro futuro expresado o implícito por las declaraciones a futuro.

TE RECOMENDAMOS LEER: Guía de Mercado Libre: Todo lo que debes saber sobre la plataforma de ecommerce

Algunos de estos riesgos e incertidumbres se describen en las secciones "Factores de riesgo", "Declaraciones a futuro" y "Declaración de precaución sobre declaraciones a futuro" del informe anual de MercadoLibre, Inc. en el Formulario 10-K para el año terminado. 31 de diciembre de 2019, según enmendada por la Enmienda posterior a la vigencia No. 1 al Formulario 10-K, presentada ante la SEC el 23 de diciembre de 2020, e informes trimestrales en el Formulario 10-Q para los trimestres terminados el 31 de marzo de 2020, 30 de 2020 y 30 de septiembre de 2020, y cualquier otra presentación aplicable de MercadoLibre, Inc. ante la SEC. A menos que lo exija la ley, MercadoLibre, Inc. no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración a futuro para reflejar circunstancias o eventos posteriores a la fecha del presente.