Mercado Libre: Usuario recibe una bolsa de basura en vez de su soldadora

En Argentina un usuario de Mercado Libre compró una soldadora eléctrica, pero cuando abrió el paquete sólo encontró una bolsa con basura y una frazada sucia. En tanto, el comprador realizó la denuncia correspondiente, sin embargo, hasta el momento no hay una respuesta.

El hombre esperaba encontrarse con una soldadora Gamma eléctrica Turbo 2200 con accesorios, pero cuando abrió el paquete se dio cuenta que el producto había sido cambiado.

"La pedí hace cuatro días por Mercado Libre, usé mi cuenta y la compré para poder trabajar y me encontré con esto. La fecha de entrega era hoy pero claramente no puedo hacer nada, ya hice la denuncia correspondiente con atención al cliente y tengo que esperar hasta el 8 de octubre para que me den una respuesta".

El joven, que todavía espera la soldadora, que pidio en Mercado Libre, para poder trabajar, desligó al vendedor de la responsabilidad y apuntó directamente contra la empresa que realizó el envío: "Dudo que el vendedor sea el culpable porque abrí el paquete y todavía se sentía el olor a nuevo, algo pasó en el medio".

Cabe destacar, que las denuncias por los problemas en el envío de productos o cajas adulteradas se multiplicaron durante los últimos días y los damnificados señalan como responsable a la empresa encargada de los envíos.

Estafado: compró una soldadora por Mercado Libre y le llegó una bolsa con basura https://t.co/2JwR7DX8Fs a través de @telefecordoba — Telefe Córdoba (@telefecordoba) October 6, 2020

De hecho, hace un par de semanas atrás, una estudiante de 20 años compró una notebook de 140 mil pesos, a través de la misma plataforma, y le llegó una botella de licor. Mercado Libre luego de varios reclamos, y de que se conociera el caso, se hizo cargo e indemnizó a la joven.