Mercado Libre: ¿Quieres ser MercadoLíder? Sigue estos consejos

Mercado Libre cuenta con un sistema de evaluación que permite a sus vendedores mantener una reputación y así alcanzar el grado de MercadoLíder, lo que significa que la persona encargada de esa cuenta ya es un vendedor profesional.

Para llegar a ser MercadoLíder, es importante reunir una serie de requisitos que tienen que ver con la atención que prestas a tus compradores y las calificaciones que estos te dan como vendedor. De esta manera, mientras mejor sea la experiencia que ofreces, mejor posicionados están tus productos cuando alguien haga una búsqueda en Mercado Libre.

Las variables que considera la plataforma para medir el comportamiento de sus vendedores son: reclamos, tiempo de despacho de los productos y la cantidad total de ventas. Dependiendo el número de ventas que concretes, Mercado Libre te evaluará en plazos distintos:

Menos de 40 ventas = La plataforma evaluará tus ventas en los últimos 5 años.

Más de 40 ventas = La plataforma evaluará los últimos 3 meses completos más los días en curso.

Cómo ser MercadoLíder en Mercado Libre

Reclamos

Al ser la compañía de comercio electrónico más grande de América Latina, Mercado Libre tiene un nivel de exigencia alto para otorgar esta insignia.

Para ser un vendedor profesional y estar en el color verde, los reclamos de compradores no deben superar el 2 % del total de tus ventas. Si eres MercadoLíder, este porcentaje debe ser inferior al 1 %. Para reducir al mínimo esta cantidad, sigue estas sugerencias:

Describe con claridad las características de tu producto y el stock disponible.

Responde de forma rápida y con contenido de calidad las preguntas de tus compradores. Después de todo, 1 de cada 5 preguntas respondidas en los primeros 30 minutos se convierte en una venta.

Emplea mensajes automáticos y mantén informado a tu comprador en cada instancia de la venta: al realizarla compra, cuando el envío está en camino, cuando esté listo para retirar en la sucursal y si ya fue entregado.

Un comprador informado no abre reclamos injustificados o sin sentido.

No todos los reclamos te afectan como vendedor profesional. De hecho, existen algunos reclamos que Mercado Libre excluye a la hora de calcular tu reputación:

Si el comprador se arrepiente de la compra.

Si el comprador desea cambiar su producto de Autopartes o de Ropa, bolsos y calzado por otro tamaño o modelo.

Tiempo de entregas

Si usas Mercado Envíos, evaluarán tu tiempo de entrega del producto al correo con el del resto de los vendedores de cada categoría.

Si lo envías dentro de 24 horas hábiles, ¡nunca afectará tu reputación!

Lo fundamental es no superar el 15% de tus entregas con demora si buscas ser un vendedor profesional y estar en el nivel verde del termómetro.

Recuerda que si ofreces productos personalizados puedes agregarles el tiempo de elaboración desde Mercado Libre y no verás perjudicado tu tiempo de despacho.

Número de ventas

Si lo que quieres es convertirte en MercadoLíder, o mantener tu medalla, debes mantenerte con un mínimo de 40 operaciones concretadas y tu antigüedad en el sitio debe ser mayor a 4 meses. No se tomarán en cuenta las ventas canceladas cuando el comprador se arrepienta, y si vendes vehículos, cada apartado exitoso se considera una venta.

No olvides que en Mercado Libre también es importante la constancia

Ventas canceladas

Si eres MercadoLíder, no debes cancelar más del 3% del total de las ventas para que tu reputación no se vea afectada. Si tu reputación es verde, intenta no cancelar más del 4%.

Siguiendo estos consejos, podrás mantener o alcanzar el estatus de vendedor profesional en Mercado Libre, pero recuerda que lo más importante de todo es la constancia y la dedicación.