Mercado Libre: Las cinco acciones claves para su éxito

Durante la última década, las acciones de MercadoLibre les ha brindado a los accionistas un increíble rendimiento de 16 bolsas, superando al S&P 500, la medida estándar del desempeño del mercado, por un gran margen.

¿Cuál ha sido el secreto del increíble éxito de la empresa? Analicemos cinco estrategias que han convertido a Mercado Libre en el líder de la región y cómo le dan una base sólida para crecer aún más en los próximos años.

1. Centrarse en un gran mercado

En 1999, MercadoLibre lanzó sus operaciones de comercio electrónico en Argentina, Brasil, México y Uruguay. Desde entonces se ha expandido a 18 países en América Latina. Su presentación original de la OPI proporciona una idea de por qué esta región estaba lista para un juego de comercio electrónico. En 2007, la región tenía 557 millones de personas y más de 100 millones de usuarios de Internet.

Con 638 millones de habitantes y 200 millones de compradores en línea, América Latina es un terreno fértil para este negocio.

La tecnología de telefonía móvil y el Internet de alta velocidad se estaban expandiendo en la región, lo que ayudó a impulsar el crecimiento de la adopción de Internet a una tasa anual del 31% entre 2000 y 2007. La combinación de una gran base de población, avances tecnológicos y un uso de Internet en rápido crecimiento creado para un gran mercado de compradores potenciales en línea.

2. Crear un sitio web de comercio electrónico sólido

Desde el principio, este especialista latinoamericano en comercio electrónico supo que su éxito dependía de la construcción de una plataforma fácil de usar para compradores y vendedores. En el sitio web se incorporaron capacidades como una búsqueda sólida y revisiones de productos. Cada país tenía su propio sitio para facilitar las transacciones y los envíos a los usuarios locales y hacer que los productos fueran más relevantes.

Mercado Libre duplicó volumen de productos, transacciones y entregas en segundo trimestre

✍️ Sergio Canceco https://t.co/XxGR4lWWsO — Ámbito Financiero (@Ambitocom) August 10, 2020

Originalmente, el mercado era una tienda en línea al estilo de eBay donde los compradores compraban productos a vendedores individuales. En 2006, la compañía facilitó poco más de mil millones de dólares en volumen bruto de mercancías en su plataforma.

Desde entonces, se ha expandido mucho más allá de simplemente facilitar las ventas de consumidor a consumidor (C2C). El año pasado, las ventas de C2C solo contribuyeron con el 7% de los 14.000 millones de dólares en bienes vendidos en la plataforma.

3. Facilidades de pago para los compradores

En 2003, la empresa se dio cuenta de que su crecimiento dependía de ayudar a los compradores a pagar los productos de forma electrónica. Estableció Mercado Pago, que operaba como un servicio de depósito en garantía donde el vendedor no recibiría el pago hasta que el comprador confirmara que había recibido el artículo comprado.

Mercado Pago se ha convertido en una de las vías de cobro en línea más extendidas por América Latina

Este servicio fue muy popular y ha crecido incluso más rápido que su negocio en el mercado. Hoy en día, los usuarios de Mercado Pago también pueden pagar por bienes y servicios fuera de su mercado. El año pasado, la compañía facilitó más de 28 mil millones de dólares en volumen de pagos a través de Mercado Pago, más de la mitad de los cuales fueron "fuera de la plataforma".

4.Hacer que sea fácil para los vendedores cumplir con los pedidos

A medida que el negocio de comercio electrónico de MercadoLibre creció, las entregas sin problemas se convirtieron en un diferenciador para atraer compradores a su sitio web. En 2013, la empresa lanzó Mercado Envíos, servicios de almacenamiento y logística para sus vendedores. Almacenar los productos de los vendedores y consolidar el volumen de envío permitió una experiencia perfecta para los compradores y el acceso a entregas rápidas y de bajo costo para los comerciantes.

Hoy en día, el 88% de los bienes vendidos en la plataforma utilizan los servicios de envío de MercadoLibre y el 46% pasa por sus servicios de almacenamiento u otros servicios logísticos. Como resultado, los clientes pueden disfrutar del envío gratuito en sus cinco principales mercados, que representan más del 95% del volumen total de la empresa.

5. Apoyarse en un extenso ecosistema de servicios

A lo largo de los años, la compañía ha agregado servicios complementarios para aumentar su negocio de comercio electrónico. MercadoCredito ofrece préstamos y adelantos en efectivo para vendedores y préstamos para compradores. También tiene un servicio de anuncios clasificados donde los compradores pueden enumerar artículos a la venta por una tarifa, incluidos automóviles, bienes raíces y servicios. Los vendedores pueden anunciarse con la empresa o abrir Mercado Shops, tiendas de marca dentro del mercado MercadoLibre.

Sumando todo

Durante las últimas dos décadas, la compañía ha construido un ecosistema sólido de ofertas que trabajan en conjunto para brindar a compradores y vendedores una excelente experiencia en línea. Este paquete completo ha impulsado el crecimiento de la empresa y ha convertido su plataforma de comercio electrónico y pagos en el servicio líder en la región.

Pero la empresa no ha terminado de crecer. Con menos del 5% de todas las compras minoristas completadas en línea en la región el año pasado, y gran parte de la población no bancarizada o no bancarizada, la oportunidad es tremenda. Sobre la base de su sólida base, Mercado Libre puede seguir creciendo durante las próximas décadas. No es demasiado tarde para que los inversores formen parte de esta historia.