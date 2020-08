Mercado Libre: ¿Cuánto puede crecer la compañía en los próximos 5 años?

Mercado Libre, el líder sudamericano del comercio electrónico y pagos en línea, vio sus acciones crecer como nunca antes este año, con un aumento del 61,5% hasta el momento.Los inversores inicialmente desconfiaban de cómo podría afectar el coronavirus a la empresa, lo que hizo que las acciones cayeran en el mes de marzo.

En los últimos años, los negocios de pagos, finanzas y publicidad de la compañía argentina han crecido hasta convertirse en una parte aún más grande de su imperio, y todos estos negocios económicamente sensibles fueron cuestionados mientras el mundo se encaminaba hacia una recesión.

El comercio electrónico es una de las actividades económicas que más se han beneficiado de la pandemia, sobre todo en la entrega de productos al menudeo

Sin embargo, las acciones de la empresa dieron un gran giro en abril, y se aceleraron en mayo después de su informe de ganancias del primer trimestre del 5 de mayo. La gerencia informó que la actividad volvió a crecer en su plataforma y el volumen de pagos en realidad continuó con su crecimiento debido a que "la economía de quedarse en casa empujó a la gente cada vez más hacia soluciones de pago electrónico y lejos del efectivo”.

Con las acciones en máximos históricos y cotizando a un precio de 18 veces sus ventas, es importante saber qué esperar de la empresa durante los próximos cinco años para juzgar si todavía representa una buena inversión en la actualidad.

Mercado libre saca provecho del COVID-19

El brote de COVID-19 estimuló una gran demanda de bienes de consumo de rápido movimiento (FMCG) en todo el mundo, lo que encajaba directamente con los planes de MercadoLibre de hacer más incursiones en esta categoría. Tradicionalmente, la plataforma de MercadoLibre se había dirigido a artículos de mayor valor, y los bienes de consumo de rápido movimiento solo representaban una porción de "medio dígito" de los ingresos de la plataforma a partir del año pasado.

Sin embargo, los planes ya estaban en marcha para mover más productos básicos de consumo a través de la plataforma de MELI, y esos planes se aceleraron cuando la compañía vio que los productos de salud, los bienes de consumo empaquetados y los juguetes y juegos superaron el 100% de crecimiento de volumen interanual en algunos mercados durante el coronavirus. bloqueos.

En medio de la crisis mundial generada por el Covid-19, las acciones @Mercadolibre se cotizaron en la Bolsa estadounidense a un precio de 806 dólares, registrando un valor récord de mercado de US$ 40.000 millones de dólares#ecomerce



Noticia completa ▼https://t.co/2ZP5bHQaxY — America Digital News (@AmericaDigitalN) June 12, 2020

Si bien la gerencia dijo que no anticipó que Mercado Libre se enfocaría a comestibles frescos o alimentos congelados en el corto plazo, como lo ha hecho JD.com en China, la gerencia dijo que el mercado de productos no frescos y no congelados es esencial bienes todavía tiene mucho espacio para crecer en la región.

El Oficial Principal de Finanzas, Pedro Arnt, dijo que existía la posibilidad de que MELI eventualmente ingresara en comestibles frescos o congelados, pero que estas categorías probablemente eran "fase dos o fase tres", dentro de muchos años.

Por lo tanto, en el futuro, Mercado Libre desarrollará sus productos básicos de consumo cada vez más, mientras potencialmente lanza más abarrotes y alimentos dentro de cinco años, si la "primera fase" de los productos no perecederos tiene éxito.

Lograr que los latinoamericanos compren más productos básicos a través de los servicios de entrega será un factor clave para permitir que el comercio electrónico absorba más del comercio minorista general que la mera participación de mercado del 4.2% que tenía en 2019.

¿Qué necesita Mercado Libre para lograrlo?

La gerencia también declaró que está buscando desarrollar la cartera de productos de bienes de consumo dentro de la plataforma de logística Envios de MercadoLibre, o incluso tal vez de forma directa, con MercadoLibre comprando el inventario directamente. Eso sería algo así como un nuevo movimiento para el gigante del comercio electrónico, que había construido su negocio como una plataforma similar a eBay .

Para expandir su oferta de productos, Mercado Libre trabaja sus propias compras, logística, almacenamiento y entregas tal como lo hace Amazon

En los últimos años, Mercado Libre ha pasado de tener prácticamente ninguna infraestructura logística a tener ahora casi la mitad de su volumen proveniente de su propia red logística, incluido el 19.9% cumplido a través de los centros logísticos de Mercado Libre y el 23.4% que es "cross-docking," "o cuando los camiones de Mercado Libre recogen productos directamente de la planta de fabricación de su proveedor”.

En cinco años, seguro veremos que esta empresa posea o satisfaga aún más la entrega de bienes y servicios vendidos a través de su plataforma. A medida que la fricción entre comprar y vender en línea mejora y la experiencia del cliente mejora, busque que más de los 650 millones de personas del país compren más cosas en línea, en comparación con los 155 millones de usuarios de comercio electrónico en 2019.

La calidad de la entrega y el servicio había mejorado. uno de los mayores obstáculos para la adopción del comercio electrónico en América Latina, por lo que si la empresa continúa logrando el cumplimiento y la entrega correctos, Mercado Libre acelerará el crecimiento del comercio electrónico en los próximos años, ya que la penetración del comercio electrónico aún es relativamente baja en la región.