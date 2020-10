Mercado Libre: Así elige a sus empleados una de las mejores empresas del mundo

Hace unos días en La Verdad Noticias informamos que Mercado Libre había sido considerada por la revista Fortune como una de las 10 mejores empresas para trabajar, de hecho esta E-commerce tiene unos 13 mil 058 empleados en la región y está presente en seis países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay.

Ahora bien, si deseas trabajar en esta empresa dedicada al comercio electrónico, el chief people officer de Mercado Libre, Sebastián Fernández Silva, destacó varios puntos. Por un lado el Propósito que inspira a dar lo mejor, una cultura emprendedora que invita constantemente a salir de la zona de confort y a buscar nuevos desafíos y la calidad del liderazgo.

Andrés Arguello, es mendocino y actualmente Supervisor de BI y Analytics para Mercadocrédito de Mercado Libre y afirma que trabajar allí es verdaderamente un placer.

“Todo empezó cuando una consultora me contactó por LinkedIn. Yo estaba en Mendoza y la búsqueda era para Buenos Aires pero igual me tomaron la entrevista", cuenta Andrés.

Mercado Libre fomenta el crecimiento de los empleados y evita que se queden en una zona de confort.

Este empleado de la E-Commerce argentina, dijo que su primer contacto real con la empresa lo tuve con la gente de Recursos Humanos en donde me remarcaron el fit cultural de la empresa.

Fit cultural de Mercado Libre

Es la estrategia eficaz para lograr una rápida integración del candidato en la empresa, y su posterior retención. Se trata de que el aspirante a formar parte de la empresa vaya conociendo los valores y principios de la organización en la que se va integrar, se implique y asuma como propios esos comportamientos.

La marketplace ha crecido mucho en los últimos años y se ha triplicado la cantidad de personas que trabajan allí, por lo que se pone especial atención a mantener la cultura y la cohesión de los valores entre el personal.

Regresando con Andrés, este dice que no todo ha sido “color de rosas” en ese primer proceso de selección no quedó, pero un colega de él le pidió a Recursos Humanos que me tuvieran presentes para otras búsquedas parecidas.

Tuvieron que pasar 15 días, hasta que Andrés tuvo una nueva oportunidad. Su jefe actual se encontraba realizando una nueva búsqueda y él era el candidato ideal.

Cada área de Mercado Libre puede elegir a sus nuevos empleados.

Con el fin de dar lo mejor de sí, Andrés cuenta que el puesto que iba a ocupar tenía muchos aspectos técnicos, por lo que tuvo varias reuniones con los referentes de esas aéreas para determinar más claramente los temas que iba a tratar en Mercado Libre.

El aspecto humano es algo que la empresa argentina tiene muy presente y quería saber cómo él se iba a desarrollar con sus futuros compañeros por lo que tuvo una reunión con un compañero en donde observaron cómo hacía fit dentro del equipo, cómo se imaginaban una dinámica de trabajo conmigo remarcando nuevamente el fit cultural.

Búsqueda de empleados por Mercado Libre

El esquema de búsqueda de Mercado Libre es bastante descentralizado, por lo que cada equipo realiza las búsquedas con una metodología propia pero siempre respetando la política base de la empresa.

Actualmente se realizan dos tandas de búsqueda de personal por mes, en donde se toman entre 40 y 50 personas en cada una de esas tandas.

Y es que dentro de la empresa más grande de Argentina, existen áreas que marcan el lineamiento de las personas que se están buscando pero cada equipo de trabajo implementa sus esquemas propios en función de sus necesidades.

Ahora si quieres postularte Mercado Libre cuenta con un sitio específico en donde permanentemente se suben las búsquedas, aún así te sugerimos que para más información, ingresá a Trabajo en Mercado Libre.