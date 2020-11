Mercado Libre: Apps que reconocen ofertas reales del Buen Fin en la plataforma

El Buen Fin 2020 ya comenzó. Las ofertas, descuentos y promociones aparecen en miles de establecimientos con la finalidad de reactivar la economía, pero estando en plena pandemia de coronavirus un consejo importante es hacer compras en línea para evitar aglomeraciones.

De inmediato vienen 2 opciones a la mente: Mercado Libre y Amazon. Pero no todas las ofertas que se muestran en el Buen Fin lo son en realidad, ya que no faltan los "abusados" que aumentan los precios en días previos y a partir del 9 de noviembre muestran descuentos que no lo son.

Pero no te preocupes, aquí en La Verdad Noticias te tenemos la solución para encontrar ofertas reales en Mercado Libre y Amazon. Lo único que necesitarás son dos extensiones de Google Chrome llamadas Mercado Track y Keepa.

¿Cómo instalar Keepa?

Keepa para Amazon

1. En Google Chrome busca "Keepa".

2. Elige la opción llamada "Keepa - Amazon Price Tracker"

3. Haz clic en Añadir a Chrome.

¿Cómo usar Keepa?

1. Ingresa a Amazon y busca el producto que quieres.

2. Scrollea hasta abajo en la pantalla y ahí verás el comportamiento del precio para saber si en realidad tiene oferta o es precio inflado.

¿Cómo instalar Mercado Track?

Mercado Track para Mercado Libre

1. En Google Chrome busca "Mercado Track".

2. Elige la primera opción llamada "Mercado Track (Local)".

3. Haz clic en Añadir a Chrome.

¿Cómo usar Mercado Track?

1. Ingresa a Mercado Libre y busca el producto que quieres.

2. Una vez seleccionado, da clic en "Ver en Mercado Track"

3. Scrollea hasta abajo en la pantalla y ahí verás el comportamiento del precio para saber si en realidad tiene oferta o es precio inflado.

Con estas dos Apps podrás conocer los precios de los productos desde hace semanas, así comprobarás que te estés llevando algo con un costo menor al habitual.