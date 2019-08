Mentiras del Presidente brasileño harán que Macron bloquee el acuerdo Mercosur

La actitud del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, con respecto a los incendios forestales que amenazan a la Amazonía brasileña, han hecho que corra peligro el acuerdo entre la Unión Europea y Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay (Mercosur).

Esto por el evidente desinterés de Bolsonaro a ponerle fin a los incendios forestales, además el presidente frances, Emmanuel Macron dijo que Bolsonaro ha mentido con respecto a no cumplir su palabra en cuanto a las medidas ambientales que fueron planteadas en la cumbre del G20 en Osaka, Japón.

Según una publicación de The Guardian, "las decisiones y comentarios de Brasil muestran que el presidente Bolsonaro ha decidido no respetar sus compromisos sobre el clima o la biodiversidad", aseguró un funcionario francés.

Las mentiras y actitud del presidente de Brasil llevarán a que se rompa importante acuerdo con la Unión Europea.

Ahora bien, por qué se dice que Bolsonaro no cumplió con su palabra, el Mercosur es un acuerdo que se dio después de 30 años con Unión Europea e integrar a países como Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, para el libre comercio, de hecho fue Bolsonaro celebró el pacto, que calificó de "histórico".

El problema se dio cuando el presidente francés, Emmanuel Macron publicó en su Twitter que los incendios suponen una grave crisis internacional que hay que discutir en la cumbre del G7.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos

En respuesta, Bolsonaro dijo que Macron busca "instrumentalizar" y sacar rédito político de un "asunto doméstico de Brasil" y le ha acusado de evocar una "mentalidad colonialista", esto en afán de evitar que el problema se internacionalice.

Te puede interesar: Mujer indígena del Amazonas PREDIJO el grave incendio, ¿fue provocado? (VIDEO)

Sin embargo, Macron no ha sido el único, ya que por la mañana el primer ministro irlandés, Leo Varadkar dijo que también se opondrá a la ratificación de Mercosur, él dice que "no hay manera de que vote a favor del acuerdo de libre comercio UE-Mercosur si Brasil no cumple con sus compromisos ambientales". Por lo que ahora se ve que el acuerdo de libre comercio corre peligro.