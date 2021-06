Menor ecuatoriano muere al intentar cruzar a EE.UU para reunirse con su madre

Un adolescente ecuatoriano murió intentando llegar a los Estados Unidos al lado de su padre, tras más de un mes viajando por el continente para reencontrarse con su madre.

El joven migrante, que cumplió 15 años en febrero, fue identificado como Christian Alexander Barbecho Quezada, natural de la comunidad de El Salado,parroquia de Sinincay, en el estado de Cuenca.

William Murillo, exministro de inmigración de Ecuador, dio a conocer a través de una ficha que Christian Alexander estaba en camino a Estados Unidos para reencontrarse con su madre, Martha Quezada.

Migrantes ecuatorianos fueron hallados inconscientes

Christian Alexander Barbecho Quezada.

De acuerdo con la declaración de la señora Quezada, padre e hijo avanzaban por el desierto de Texas luego de días caminando bajo el sol implacable cuando se les terminó el agua. La última comunicación telefónica que tuvo con ellos fue el 18 de junio.

La tarde del lunes 22 de junio un desconocido reportó que había encontrado a Christian y a su padre desmayados e inconscientes en un camino de su rancho, por lo que de inmediato llamó al 911 para que recibieran atención médica, sin embargo el menor ya no tenía signos vitales.

Llevaba 12 años sin ver a su madre

Cristian y su padre intentó cruzar el desierto de Texas en verano.

“A mi hijito lo dejé cuando tenía 3 añitos, no lo había visto en 12 años, pero nunca me imaginé que pasara esta tragedia. Murió en los brazos de su padre, estoy destrozada por todo lo que está pasando”, dijo la madre de Christian, quien pidió que la tragedia no se volviera “un escándalo público”.

Asimismo, la mujer residente en el estado de Nueva Jersey hizo un llamado a sus paisanos en Ecuador y de otros países a que no lleven a sus hijos con ellos en su intento de cruzar la frontera hacia los Estados Unidos: “no lo hagan, es muy peligroso, y podrían perder a sus tesoros como me ha tocado a mí”, expresó.

El cuerpo de Christian Alexander Barbecho Quezada será velado en la ciudad de Nueva York por solicitud de su madre, y luego será repatriado a Ecuador para que sea sepultado, indicaron los familiares de adolescente.

