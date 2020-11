Memorias de Obama confrontan el papel que jugó en ascenso de Trump

Barack Obama confronta directamente la política racista del presidente Donald Trump en el primer volumen de sus memorias posteriores a la presidencia, sugiriendo sin rodeos cómo cree que su histórica elección en 2008 abrió una ola de agitación amarga y divisoria que alimentó el obstruccionismo de los republicanos y finalmente cambió el partido, según una copia del libro obtenida por CNN.

"Fue como si mi sola presencia en la Casa Blanca hubiera desencadenado un pánico profundamente arraigado, una sensación de que el orden natural había sido alterado", escribe Obama. "Que es exactamente lo que Donald Trump entendió cuando comenzó a vender afirmaciones de que yo no había nacido en los Estados Unidos y, por lo tanto, era un presidente ilegítimo. Para millones de estadounidenses asustados por un hombre negro en la Casa Blanca, prometió un elixir para su ansiedad racial".

Las memorias de 768 páginas, tituladas "Una tierra prometida", que se publicarán el 17 de noviembre, narran la infancia y el ascenso político del ex presidente, antes de profundizar en su histórica campaña de 2008 y sus primeros cuatro años en el cargo. Obama dedica cientos de páginas a las peleas y personajes que marcaron su mandato, desde su trabajo para aprobar Obamacare en 2010 hasta las complejidades de lidiar con una lista de líderes mundiales y finalmente su decisión de aprobar la redada que mató a Osama bin Laden.

Pero parte de su examen más reflexivo se produce a expensas del partido que se opuso a él y cómo evolucionó durante sus ocho años en el cargo, comenzando con la elevación de Sarah Palin a la candidatura presidencial republicana en 2008.

"A través de Palin, parecía como si los espíritus oscuros que durante mucho tiempo habían estado al acecho en los bordes del Partido Republicano moderno (xenofobia, anti intelectualismo, teorías de conspiración paranoica, una antipatía hacia los negros y morenos) estuvieran encontrando su camino hacia el centro del escenario ", escribe el ex presidente de estados Unidos, Barack Obama.

En todo momento, Obama considera su presidencia como compuesta de decisiones difíciles, a veces complicadas por disputas internas, la mala gestión de la administración anterior y el obstruccionismo de los republicanos, que sugiere que se basó en un intento de apelar a las ansiedades sobre el primer presidente negro.

Sin embargo, también reconoce sus propias deficiencias en una variedad de temas, como calificar su fracaso en aprobar la reforma migratoria como "un trago amargo" y reconocer que la economía "apestaba" mientras se dirigía a las elecciones intermedias de 2010, donde los republicanos reclamaron la Cámara de Representantes. Representantes detrás del movimiento Tea Party.

"En lo que a mí respecta, la elección no demostró que nuestra agenda hubiera estado equivocada", escribe Obama de 2010. "Simplemente demostró que ... no había logrado unir a la nación, como lo había hecho una vez FDR, detrás de lo que yo sabía que era correcto. Lo cual para mí era igualmente condenatorio".

Sin embargo, las reflexiones más oportunas se producen cuando Obama profundiza en la política de Washington, en particular el trabajo que puso en las negociaciones con republicanos como el líder republicano, el senador Mitch McConnell y el entonces presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner. Pero esa introspección también ofrece una ventana a cómo Obama vio el cambio del partido contrario de su campaña de 2008 a cuando entregó la Casa Blanca a Trump en 2017.

Obama escribe que "a veces se pregunta" si el candidato republicano de 2008 John McCain todavía habría elegido a Palin si hubiera sabido que "su espectacular ascenso y su validación como candidata proporcionarían un modelo para los futuros políticos, cambiando el centro de su partido y la política del país en general en una dirección que aborrecía".

"Me gustaría pensar que, dada la oportunidad de hacerlo de nuevo, él podría haber elegido de otra manera", escribe Obama. "Creo que realmente puso a su país en primer lugar".

Barack Obama: "Somos mejores que esto"

Las opiniones de Barack Obama sobre su sucesor se hacen más claras en su relato del período en 2011 cuando Trump avivaba la mentira racista de que Obama no nació en los Estados Unidos.

Las payasadas de Trump fueron vistas inicialmente en la Casa Blanca como una broma. Pero Obama escribe que llegó a considerar la ubicuidad mediática de Trump y su característica desvergüenza como simplemente una versión exagerada de los intentos del Partido Republicano de apelar a las ansiedades de los estadounidenses blancos sobre el primer presidente negro, un sentimiento que, según él, "había migrado desde el margen de la política republicana al centro, una reacción emocional, casi visceral, a mi presidencia, distinta de cualquier diferencia en política o ideología".

Trump, había determinado que decir o como comportarse, de maneras que antes se consideraban desagradables o inaceptables pero ahora le valían una constante atención de los medios.

"En ese sentido, no había mucha diferencia entre Trump y Boehner o McConnell. Ellos también entendieron que no importaba si lo que decían era cierto", escribe, y agrega: "De hecho, la única diferencia entre El estilo de política de Trump y el de ellos era la falta de inhibición de Trump ".

Se informó a La Verdad Noticias que cuando Obama, en contra del consejo de sus asesores, dio a conocer su certificado de nacimiento en formato largo durante una aparición en la sala de reuniones de la Casa Blanca, dijo que después les dijo a los jóvenes empleados: "Somos mejores que esto".

Obama: "Yo podía confiar en él. No me decepcionaría"

Los puntos de vista de Obama sobre el cambiante Partido Republicano están infundidos en todos los aspectos del libro. Cuando el expresidente escribe sobre su viaje a India en 2010, vincula los temas del creciente antiliberalismo en una conversación con el primer ministro Manmohan Singh con el surgimiento del Tea Party en Estados Unidos.

También a nivel nacional, Obama escribe que el Partido Republicano más conflictivo afectó algunas de las decisiones cotidianas que tomó como presidente, especialmente cuando se trataba de enviar al entonces vicepresidente Joe Biden, ahora presidente electo, al Capitolio para negociar en su nombre.

Barack Obama eligió a Joe Biden para que sea su compañero de formula y ocupara la vicepresidencia

"Una de las razones por las que había elegido a Joe para que actuara como intermediario, además de su experiencia en Sentencias y su perspicacia legislativa, era mi conciencia de que, en la mente de McConnell, las negociaciones con el vicepresidente no inflamaron la base republicana en mucho de la misma manera que cualquier apariencia de cooperación con Obama (negro, musulmán socialista) estaba destinada a hacerlo ", escribe Obama.

El tomo de Obama ha tardado en llegar, y su longitud ha confundido incluso a los colaboradores más cercanos que se maravillaban cuando el expresidente escribía, a mano alzada, en decenas de blocs de notas amarillos. El propio Obama admite que el proceso de redacción "no salió exactamente como estaba planeado", evidente por el hecho de que el libro se ha separado en dos volúmenes y que se retrasó.

Esta es la tercera memoria de Obama: la primera fue "El sueño de mi padre" en 1995 y la segunda fue "La audacia de la esperanza" en 2006. Michelle Obama publicó sus propias memorias, "Becoming", en 2018, vendiendo millones de copias en menos de un año.

Según los informes, Penguin Random House pagó a los Obama juntos un anticipo de 65 millones de dólares por sus memorias.

A pesar de escribir el libro antes de las elecciones de 2020, hay claros ecos entre los momentos que describe Obama y este momento actual de agitación política, especialmente cuando el expresidente describe sus interacciones con Biden, el presidente electo.

Obama recuerda cómo Biden ofrecía opiniones diferentes a muchos de sus asesores, como cuando se mostró escéptico sobre la guerra de Estados Unidos en Afganistán, lo que llevó a otros miembros del gabinete, como el secretario de Defensa Robert Gates, a considerar a Biden un detractor. Y cómo Biden plantearía preguntas sobre cómo las acciones en la Casa Blanca podrían afectar a los demócratas en el Congreso.

Los recuerdos más detallados de la relación Obama-Biden se produjeron cuando el ex presidente describió haber elegido a Biden como su compañero de fórmula.

"Me gustó el hecho de que Joe estaría más que listo para servir como presidente si algo me sucediera, y que podría tranquilizar a quienes todavía estaban preocupados de que yo fuera demasiado joven", escribió Obama. "Sin embargo, lo que más importaba era lo que me decía mi instinto: que Joe era decente, honesto y leal. Creía que se preocupaba por la gente común y que, cuando las cosas se pusieran difíciles, podía confiar en él. No lo haría estar decepcionado."

Las memorias también detallan la relación de Obama con su predecesor, el ex presidente George W. Bush, quien le dio la bienvenida durante la transición presidencial a pesar de que Obama respondió, en parte, al rechazo del presidente republicano durante su campaña de 2008. El lanzamiento del libro se produce cuando Trump está luchando contra los resultados de las elecciones de 2020 y dificultando la transición para Biden, su sucesor.

"Ya sea por su respeto por la institución, las lecciones de su padre, los malos recuerdos de su propia transición ... o simplemente por la decencia básica, el presidente Bush terminaría haciendo todo lo posible para que las 11 semanas entre mi elección y su partida transcurrieran sin problemas", escribió Obama, y señaló que las hijas de Bush, Barbara y Jenna, "reorganizaron sus horarios para darles a Malia y Sasha su propia gira".

Barack Obama recibió de manera amistosa a Donald Trump en la Casa Blanca

"Me prometí a mí mismo que cuando llegara el momento, trataría a mi sucesor de la misma manera", dijo Obama, haciendo un guiño a su transición con Trump.

Michelle y Obama, "Amigos y amantes"

Si bien el libro dedica un tiempo considerable a algunos de los momentos más duros de la presidencia de Obama, también profundiza en momentos más ligeros como la infancia de Obama (se describe a sí mismo como un "fiestero incesante y dedicado") y su vida amorosa temprana, como la forma en que solía curiosiar intelectualmente para impresionar a las "varias mujeres que estaba tratando de conocer".

"Como estrategia para ligar con chicas, mi pseudointelectualismo resultó en su mayoría inútil", escribe. "Me encontré en una serie de amistades afectuosas pero castas".

Escribe, con cierta alegría, sobre cómo el estrés de la Casa Blanca lo llevó a sus malas tendencias, como fumar, y señala que a veces fumaba ocho, nueve o diez cigarrillos al día "y buscaba un" lugar discreto para fumar por la noche."

Obama explora su matrimonio con Michelle Obama a lo largo del libro, recordando cuando "se hicieron amigos y amantes" y describiéndola como una "original".

Pero hay pasajes a lo largo del libro que ejemplifican el precio que una vida en política, especialmente en la Casa Blanca, puede tener sobre un matrimonio.

"Y, sin embargo, a pesar del éxito y la popularidad de Michelle, seguí sintiendo una corriente subterránea de tensión en ella, sutil pero constante, como el leve zumbido de una máquina oculta", escribe Obama sobre su matrimonio.

"Era como si, confinados como estábamos dentro de los muros de la Casa Blanca, todas sus fuentes previas de frustración se volvieran más concentradas, más vívidas, ya fuera por mi absorción las 24 horas del día en el trabajo o por la forma en que la política exponía a nuestra familia a escrutinio y ataques, o la tendencia de incluso amigos y familiares a tratar su papel como secundario en importancia".

Barack Obama y Michelle pasaron momentos difíciles en la Casa Blanca

Obama agrega que hubo noches "acostado junto a Michelle en la oscuridad, pensaba en esos días en que todo entre nosotros se sentía más ligero, cuando su sonrisa era más constante y nuestro amor menos agobiado, y mi corazón de repente se apretó al pensarlo, para que esos días no vuelvan ".

Michelle Obama: 'Te tienen miedo'

Sin embargo, los recuerdos más personales y poderosos surgen cuando la raza se cruza con las reflexiones de Obama, particularmente cuando el ex presidente recuerda cómo, en la escuela secundaria, preguntaba por qué "los negros juegan baloncesto profesional pero no lo entrenan" y qué significaba cuando "eso la chica de la escuela fue mala cuando dijo que no pensaba en mí como negra ".

No fue hasta su tiempo en Chicago como organizador comunitario que "resolvió las cuestiones persistentes de mi identidad racial", escribe Obama, y agrega que los años bajo Harold Washington, el primer alcalde negro de Chicago, lo hicieron "pensar por primera vez tiempo que quería postularme algún día para un cargo público ".

Pero incluso en Chicago, escribe Obama, persistirían las preguntas sobre su raza. Cuando se postuló sin éxito contra el representante Bobby Rush en 2000, Obama señala que algunos preguntaron: "¿Es incluso negro?".

Sin embargo, los autoexámenes más poderosos sobre la raza se producen durante los años de Obama en la Casa Blanca.

Al describir su decisión de criticar el arresto de Henry Louis Gates en 2009, Obama recuerda cómo el entonces secretario de prensa de la Casa Blanca, Robert Gibbs, le preguntó si consideraría aclarar su declaración. Obama escribe que le dijo a su principal asesor que "se acabaría", pero se equivocó, y más tarde se enteró de su director de votación que el incidente provocó una enorme caída del apoyo entre los votantes blancos que nunca se recuperó.

"La reacción a mis comentarios sobre Gates nos sorprendió a todos", escribe Obama. "Fue mi primer indicador de cómo el tema de los negros y la policía era más polarizador que cualquier otro tema en la vida estadounidense".

Esos sentimientos continuaron durante el ascenso de Palin y el Tea Party, escribe Obama, recordando cómo Michelle Obama "vislumbró un mitin del Tea Party en la televisión".

TE PUEDE INTERESAR: Barack y Michelle Obama impresionan con discurso a dúo en Dear Class of 2020

"Ella tomó el control remoto y apagó el televisor, su expresión oscilaba entre la rabia y la resignación", escribe Obama. "'Es un viaje, ¿no?' ella dijo ... 'Que te tienen miedo. Nos tienen miedo' ".