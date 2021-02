Melania se desvincula del juicio político de Trump ¿NO le importa su esposo?

Mientras el expresidente Donald Trump observa cómo se desarrolla su segundo juicio político, Melania Trump pasa la mayor parte de su tiempo después de la Casa Blanca relajándose en el spa y manteniéndose fuera de la refriega.

Aunque ha estado revisando el juicio, dice una fuente familiarizada con su nivel de interés, la exprimera dama mentalmente casi ha dejado atrás Washington, a diferencia de su esposo.

Según varias personas que hablaron con CNN sobre la vida de Trump en las semanas posteriores a su partida de la capital del país, su agenda diaria no tiene nada que ver con la política, el Congreso, los juicios o las cuentas bloqueadas de las redes sociales.

Fuentes aseguran que Melania Trump va al spa todos los días

La agenda diaria de Melania Trump

"Ella va al spa, almuerza, va al spa (de nuevo) y cena con Donald en el patio", dijo una persona familiarizada con el horario de Melania Trump en Mar-a-Lago, su casa en Palm Beach, Florida. "Enjuague y repita. Todos los días".

Otra persona familiarizada con su rutina diaria confirma la afinidad de Melania Trump por las instalaciones de spa del club privado, señalando que no es inusual que ella pase varias horas al día allí, disfrutando de los beneficios a su disposición, a menudo yendo dos veces en un período de 24 horas, por masajes, cuidado de uñas, tratamientos faciales u otros elementos del menú.

"Casi siempre cena", dijo una tercera persona que ha visto a Melania Trump fuera del spa. Pasa las tardes en el patio al aire libre de Mar-a-Lago, donde prefiere el pescado como plato principal, según la fuente, y a menudo se unen a la mesa sus padres, Viktor y Amalija Knavs, que residen en una suite privada en Mar-a-Lago durante gran parte del año.

Melania Trump se ha desvinculado por completo del juicio político

Aunque ahora es una ex primera dama de los Estados Unidos, su rutina diaria no ha experimentado un cambio significativo.

"Es más o menos lo mismo que antes (cuando era primera dama) o incluso cuando venía durante las vacaciones", dijo la fuente familiarizada con el horario de Trump, y señaló que no hay mucha evidencia para delinear antes y después de la Casa Blanca en cuanto a actividades o trabajo.

Como hemos indicado en La Verdad Noticias, Melania Trump está en medio de establecer una oficina oficial y ha contratado a tres ex empleados de su personal del East Wing con la esperanza de resucitar su campaña Be Best de ayudar a los niños, continuando su "trabajo".

